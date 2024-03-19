MIRROR巡唱｜Edan 否認教壞隊友 Jer網上撩女斷正︰下次小心啲

MIRROR完成英國巡場後，姜濤、呂爵安、Jer、Lokman 、Alton 、AK今晚（19日）由英國抵港。約7時許，Lokman 、Alton 與AK率先由VIP通道步出。對於巡唱表現，AK表示：「開心，下次再做好啲。」而講到歌單縮水，他們解釋每個地方製作不同，所以演出時間要有所遷就。有指曼城觀眾比較熱情，Alton 認為可能是大家已熱身，加上是英國站尾場，所以會較熱情。Lokman 補充表示：「希望之後每場觀眾都有咁嘅水準。」

Edan 否認教壞Jer。（梁碧玲攝）

姜濤約在10分鐘後步出，他表示今次未有與姜媽同行，因為對方早已去過英國，但有可能之後嘅巡唱會跟隨。而講到英國演出，姜濤表示開心看到香港以外嘅粉絲支持，而他亦與隊長Lokman 給予70分。

Alton 喺英國食印度菜後肚痾，他表示已經無事。（梁碧玲攝）

Edan 與Jer 最後步出，Edan表示能夠寓工作於娛樂，心情大好。而對於被指教壞隊友，他說：「我教壞？你哋平時教壞我就真，」Jer在旁笑言︰「佢好壞，但ok嘅。下次小心啲，小事啫。（學得唔好？）係囉，好渣。」Edan即時澄清，叫大家一單還一單，唔好咩都拖埋佢落水，十分好笑。問到佢點睇Jer被爆撩女，他即表示︰「無眼睇。」

姜濤由英國返港，他在當地不時與髮型師外出，仲笑話有唔少對方影片在手。（梁碧玲攝）