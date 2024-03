現年49歲的名模周汶錡(Kathy)在2012年與法籍老公Julien Lepeu結婚,婚後育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner。日前細仔Avner迎來7歲生日,周汶錡特別為囝囝開生日會慶祝,又送上《星球大戰》角色造型蛋糕,並寫道:「Happy birthday to my little prince who turns 7 today !!!! 🎉 You're the most beautiful thing that happened to me. ❤️ you」

相中所見,身穿牛仔褸的Avner同哥哥Jacques及一班朋友仔一起慶生,周汶錡更錫錫Avner,非常溫馨,網民紛紛留言送上生日祝福,又大讚Jacques同Avner都遺傳了父母的優良基因,生得十分標緻!不過相比起Avner表情多多,哥哥Jacques就全程表現十分冷靜,感覺Cool cool地,其實早前周汶錡出席活動接受訪問時就曾透露兩個囝囝性格不同,大仔似她文靜內向,而細仔就大膽好動、喜歡音樂、表演慾強。

