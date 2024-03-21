吳啟洋螢幕初吻同盧鎮業錫錫　回應梁朝偉影相緊張：氣場好大

吳啟洋@P1X3L、盧鎮業、麥詠楠及一眾參演演員演員今日（21日）出席ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》記者會。吳啟洋、盧鎮業、麥詠楠接受訪問大談新劇，提到吳啟洋與盧鎮業在劇中有親熱鏡頭，盧鎮業率先表示：「我有個friend啱啱瞓醒，一見到同我講要一啲時間先接受到，眼睛都唔係好接受到，接受唔到我奪咗嘅初吻。」吳啟洋則笑言之後會有意想不到的劇情。

吳啟洋@P1X3L、盧鎮業、麥詠楠及一眾參演演員演員今日（21日）出席ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》記者會。（梁碧玲攝）

提到在記者會曾表示第一天拍攝的戲份就是接吻，吳啟洋與盧鎮業表示：「準備漱口水，同埋多啲對望。」盧鎮業坦言拍攝前有一直偷望吳啟洋培養感情。麥詠楠透露有去探班，並表示：「嗰日喺現場都有特登睇佢哋錫錫過一場，好多人圍住睇佢兩個。」講到當下親熱的感覺，盧鎮業說：「我都係第一次，鹹鹹地。」吳啟洋指未開拍前對盧鎮業的感覺很「Man」，並表示：「所以我諗原本吻係粗魯啲，但原來拍嗰陣發生嘅時候係想像中溫柔。」

吳啟洋螢幕初吻同盧鎮業錫錫。（梁碧玲攝）

麥詠楠透露有去探班，並表示：「嗰日喺現場都有特登睇佢哋錫錫過一場，好多人圍住睇佢兩個。」（梁碧玲攝）

吳啟洋被問到較早前與P1X3L隊員們出席電影活動巧遇男神梁朝偉合照一事，他說：「透過經理人介紹影咗張合照。」對於網民討論梁朝偉當刻照片中呈現的樣子相當緊張，他表示：「其實我哋三個都扮緊好淡定，但都好似掩飾唔到個表情。」提到吳啟洋曾經透露對自己的「屁股」十分自豪，他說：「唔通喺梁朝偉隔離講《色，戒》咩，但好開心睇咗咁多電影，終於可以第一次見到真人，個感覺係氣場好大。」

吳啟洋笑言之後會有意想不到的劇情。（梁碧玲攝）