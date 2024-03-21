陳嘉慧罕有晒合照狂讚老公　由本來要開刀變順產全靠一件事

TVB小花陳嘉慧（Erica）去年10月1日與圈外富貴男友Calvin閃婚後，未夠兩個月後便在社交平台大曬BB超聲波照，公布懷孕喜訊。日前（18日）陳嘉慧在社交平台分享了兩張BB的照片報喜，宣布女兒已經出世。陳嘉慧寫下：「Welcome to the world！You are my pretty sunshine.Hello my little priness！我的小公主出世了，多謝你出現喺我嘅生命裹。#好多嘢想同大家分享#等我休下先。」

陳嘉慧今日（18日）在IG限時動態上載了兩張BB的腳仔及手仔相。（IG圖片）

陳嘉慧亦透露了女兒重3.73kg（約8.2磅）。（IG圖片）

今日（21日）陳嘉慧再次在社交平台分享當新手媽媽的喜悅，她更多謝醫生的照顧：「Hello BB，終於等到你出世啦，喺一個好漫長10日住院內，原本可能會食全餐直到可以順產。將冇可能變有可能，多謝你哋同我一齊堅持努力，每一日都俾咗好多鼓勵我。」她說到原本可能需要開刀剖腹生產，但最後順產誕下她的小公主，她亦有曬出女兒的照片。

陳嘉慧的小公主。(IG@001ericackw)

陳嘉慧再次在社交平台分享當新手媽媽的喜悅。(IG@001ericackw)

陳嘉慧亦不忘曬恩愛：「當然唔少得我嘅xiabb老公啦，陪足我10日醫院，日日陪我行樓梯，晚晚幫我按摩，love u，#係要撒下狗糧嘅。雖然個過程係痛苦，但係結果係好～甜蜜，多謝你揀咗我地做你daddy mammy ! 餘生請多多指教喔bb。」她除了發文曬恩愛外，亦上載了與老公的合照。而她上載的照片中還有兩束花，應該也是老公所送，難怪流露出勁幸福甜蜜的樣子。

陳嘉慧亦不忘曬恩愛。(IG@001ericackw)

相信這束花應該也是老公所送。(IG@001ericackw)