鄭志剛與LVMH「太子妃」搞慈善Ball　上流名人齊集孔孝真都有現身

富商鄭氏家族第三代接班人,新世界發展(0017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛日前與LVMH太子妃超模Natalia Vodianova Arnault一同合辦的慈善晚會「The Children Ball」慈善活動,獲商界名人何超瓊、知名韓國藝人孔孝真、影帝梁朝偉及影后劉嘉玲、范冰冰、吳千語和余文樂等人撐場,非常有面子!

鄭志剛與與LVMH「太子妃」Natalia Vodianova Arnault。﹙鄭志剛IG截圖﹚

位位都有頭有面!(小紅書照片)

而LVMH太子妃今晚她以一襲鮮紅色長裙配上高級珠寶造型亮相,大展高貴的氣質,相當優雅知性,本次更是她相隔10年再度來港。該慈善晚會今晚於香港瑰麗酒店舉辦,由鄭志剛創辦的非牟利組織愛望基金(The WEMP Foundation),聯同Natalia Vodianova Arnault創辦的Naked Heart France慈善基金會,合辦首個「The Children Ball」慈善活動,以「A Night of Infinite Hearts, A World Where Every Child Can」為主題。據知其他嘉賓來自商界、體育、文化藝術及時尚等不同界別,包括Versace CEO Emmanuel Gintzburger、藝術家Danny Casale、利比亞歐瑞思公主(Princess Alia Al-Senussi )、前NBA球星馬貝利(Stephon Xavier Marbury)、韓籍鋼琴家金美雪(Michelle Kim)等。

