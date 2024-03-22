富貴視后宣布正式進軍鑽石界　超閃首飾不及谷胸曬驕人上圍搶鏡

視后林夏薇（薇薇）在2015年與金融才俊莫贊生（Jason）結婚後，升呢做闊太，不時在社交平台大曬奢華生活，但她亦未有放棄演藝事業，同時又積極打理飲食生意，兩年前無懼疫情繼續開分店。此外，林夏薇的生意版圖亦不斷擴展，近日她就宣布進軍鑽石界：「我很高興與大家分享我人生中一個重要的里程碑，我正式進軍實驗室鑽石的世界！這是一段充滿興奮和決心的旅程，我非常感激大家一直以來的支持。」

林夏薇（薇薇）是林峯堂妹。（IG@rosinalam）

林夏薇遠赴洛杉磯出席SAIFF影展的StarS Gala，奪得年度亞洲女性影視大獎，為港爭光！（IG@rosinalam）

宣布進軍鑽石界！（IG@rosinalam）

林夏薇透露連月來一直與印度最優秀的拋光鑽石供應商商討，希望創造出靚靚首飾，她還分享了一系列在挑選首飾的照片。相中所見，一身全黑造型的林夏薇，雖然看似打扮低調，但其實她戴着的冷帽出自Chanel，而手袋就是炒價近18萬的Hermès Birkin Bag，見她逐一試戴耳環、頸鍊、戒指等等，貴氣十足，不過她的身材就更為搶鏡，谷胸上陣的她大騷驕人上圍，非常性感！

挑選首飾。（IG@rosinalam）

Hermès Birkin Bag。（IG@rosinalam）

Chanel冷帽。（IG@rosinalam）

非常性感！（IG@rosinalam）

升呢闊太的林夏薇生活富貴，不時大曬市值約15億的山頂豪宅，而她除了要拍劇、兼顧家庭之外，營商有道的她在2015年進軍飲食界後，短短幾年已經擁有逾15間分店，三年前更趁疫情期間租金較平時趁低吸納，成功多開了幾間分店。不過林夏薇未有因事業而忽略家庭，去年11月她就陪老公出埠公幹兼旅行，兩人搭私人飛機出遊，林夏薇更在飛機上嘆芝士蛋糕，相當享受。

山頂豪宅。（影片截圖）

闊太Look搭飛機。（IG@rosinalam）

兩人搭私人飛機出遊。（IG@rosinalam）

嘆芝士蛋糕。（IG@rosinalam）