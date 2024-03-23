絲打去旅行︱唐詩詠獲蝦頭送成人玩具　一度試玩︰得呢一個位震動

唐詩詠（Natalie）昨日（22日）第三次擔任網上節目《絲打去旅行》嘉賓，她與主持人楊詩敏（蝦頭）繼上回一起飛去日本體驗做女僕後，今次轉戰去秋葉原揀選日本手信，互相送贈給對方。

唐詩詠（Natalie）昨日（22日）第三次擔任網上節目《絲打去旅行》嘉賓。（影片截圖）

唐詩詠與蝦頭分頭行事到達節目組所安排的地點選購手信，蝦頭抽中的任務是挑選成人玩具給唐詩詠，並表示：「你知道佢純純白兔，定係佢本身已經收藏咗好多，所以好難揀禮物俾佢。」由於成人用品店不能拍攝，蝦頭只能聲音導航作簡單介紹，她更一度表示：「喂，我諗嚇死佢（唐詩詠）啦買呢啲嘢，黐線我都好驚，可能你一用呢一啲就以後同男人絕緣，就唔使用真嘅男人。」

蝦頭抽中的任務是挑選成人玩具給唐詩詠。（影片截圖）

唐詩詠走到漫畫店選購時，發現有一排18禁的書籍，並表示：「嚇死人，咩嚟㗎！H字頭嘅漫畫，但我唔可以買一本，要買一套俾佢。題目係肉食之女、或者係早熟之青春期，佢過咗都係唔好。」她繼續笑說：「肉監、侮辱、廢氣物…」最後她還是選擇購買BL漫畫給蝦頭。

唐詩詠走到漫畫店選購時，發現有一排18禁的書籍。（影片截圖）

唐詩詠繼續笑說：「肉監、侮辱、廢氣物…」。（影片截圖）

節目的下半部份，二人回到飯店，互相交換禮物。唐詩詠率先向對方介紹：「一個係女人要有，一個係演員都需要有嘅，睇唔明呢！你見到離婚呢個字，呢樣嘢就係講點樣可以令到你離婚？」蝦頭爆笑回應：「我結婚都未結，教我點樣離婚。」另外她還介紹了一本《舌尖之戀》，並表示：「除咗激吻之外，我唔知聽邊個講你鍾意舐嘢。」

二人回到飯店，互相交換禮物。（影片截圖）

蝦頭贈送了一套在成人店選購的日本和服類的Cosplay服裝給唐詩詠，並表示：「我覺得其他你唔會着，呢一個你會着，又會令到你好靚。」唐詩詠更一度試上身，她說：「但係呢條腰真係好幼，搵到個人着俾佢睇。」之後唐詩詠又打開蝦頭送贈的另外一份禮物，立刻表現得相當尷尬，唐詩詠邊笑邊拿着成人玩具表示：「呢一個係咩嚟？冇電㗎？原來有電，同埋剩係得呢一個位震動。」唐詩詠不顧形象拿起成人玩具不斷輕刷頸部位置，她說：「其實同Firming都差唔多震動。」