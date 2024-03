何超盈克服社恐孖閨密林心兒出席慈善晚宴　曾發長文譴責近照流出

由鄭氏家族第三代接班人,新世界發展(0017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛與LVMH太子妃超模Natalia Vodianova Arnault合辦的慈善晚會「The Children Ball」日前隆重舉行,商界名人何超瓊、韓國女星孔孝真、影帝梁朝偉及影后劉嘉玲、范冰冰、吳千語和余文樂等人都有撐場,場面熱鬧!而婚後極低調的賭王何鴻燊四房長女何超盈原來亦有出席,林建岳女兒林心兒(Elly)在IG曬出閨密合照,並寫道:「Bestie night out supporting a very meaningful cause. (閨密之夜,一起支持一項非常有意義的事業。)」相中所見,何超盈同林心兒都以香檳色晚裝上陣,身穿露膊長裙的何超盈大騷香肩,鎖骨明顯,身形纖瘦。

鄭志剛與LVMH「太子妃」Natalia Vodianova Arnault。

位位都有頭有面!(小紅書圖片)

林心兒(Elly)在IG曬出與閨密何超盈的合照。

其實何超盈自2019年與哈佛學霸男友辛奇隆結婚後就轉趨低調,甚少在社交平台分享近況,亦極少公開露面,除了每年為囡囡舉行生日Party之外,其他時間都猶如神隱。去年11月何超盈與林心兒、彭慧中等出席婚禮並擔任姊妹團,照片曝光後引來網民關注,但事後她在微博發長文譴責:「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』」,並自爆有社恐,只想低調生活,她更公開感謝好姊妹林心兒體諒:「只有她真的明白我對鏡頭現在的敏感度,我希望可以過着低調的生活,所以她真的一張有我的圖片也不發到出來,而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。」今次林心兒公開與何超盈的合照,相信何超盈已逐漸克服社恐,狀態大勇!

何超盈為囡囡舉行生日Party。(IG@xsabrinahox)

去年11月何超盈出席好友婚禮,並與林建岳女兒林心兒(Elly)、彭慧中等擔任姊妹團。(IG截圖)

何超盈公開感謝好姊妹林心兒體諒。(微博@SabrinaHo何超盈)

事後何超盈在微博發長文譴責,對照片流出相當不滿。(微博截圖)

自爆有社恐。(微博截圖)