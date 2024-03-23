何超盈克服社恐孖閨密林心兒出席慈善晚宴　曾發長文譴責近照流出

由鄭氏家族第三代接班人，新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛與LVMH太子妃超模Natalia Vodianova Arnault合辦的慈善晚會「The Children Ball」日前隆重舉行，商界名人何超瓊、韓國女星孔孝真、影帝梁朝偉及影后劉嘉玲、范冰冰、吳千語和余文樂等人都有撐場，場面熱鬧！而婚後極低調的賭王何鴻燊四房長女何超盈原來亦有出席，林建岳女兒林心兒（Elly）在IG曬出閨密合照，並寫道：「Bestie night out supporting a very meaningful cause. （閨密之夜，一起支持一項非常有意義的事業。）」相中所見，何超盈同林心兒都以香檳色晚裝上陣，身穿露膊長裙的何超盈大騷香肩，鎖骨明顯，身形纖瘦。

鄭志剛與LVMH「太子妃」Natalia Vodianova Arnault。（IG截圖）

位位都有頭有面！（小紅書圖片）

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林心兒（Elly）在IG曬出與閨密何超盈的合照。（IG截圖）

其實何超盈自2019年與哈佛學霸男友辛奇隆結婚後就轉趨低調，甚少在社交平台分享近況，亦極少公開露面，除了每年為囡囡舉行生日Party之外，其他時間都猶如神隱。去年11月何超盈與林心兒、彭慧中等出席婚禮並擔任姊妹團，照片曝光後引來網民關注，但事後她在微博發長文譴責：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』」，並自爆有社恐，只想低調生活，她更公開感謝好姊妹林心兒體諒：「只有她真的明白我對鏡頭現在的敏感度，我希望可以過着低調的生活，所以她真的一張有我的圖片也不發到出來，而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。」今次林心兒公開與何超盈的合照，相信何超盈已逐漸克服社恐，狀態大勇！

何超盈為囡囡舉行生日Party。（IG@xsabrinahox）

去年11月何超盈出席好友婚禮，並與林建岳女兒林心兒（Elly）、彭慧中等擔任姊妹團。（IG截圖）

何超盈公開感謝好姊妹林心兒體諒。（微博@SabrinaHo何超盈）

事後何超盈在微博發長文譴責，對照片流出相當不滿。（微博截圖）

自爆有社恐。（微博截圖）