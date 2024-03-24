森美圖文分享COLLAR個唱觀後感竟惹粉絲投訴　本人12字坦誠解釋

港產女團COLLAR成軍兩年，終於迎來她們的處女個唱，日前（22日）起一連3晚在九展舉行《COLLAR Crush Live 2024》演唱會。始終首次開騷，成員們緊張有瑕疵一定有，但看得出各人事前都非常努力去準備，在個唱上瞓身演出，無論唱功、舞功都有明顯進步，粉絲反應亦相當熱烈，以無限鼓勵給予偶像最大的支持。

森美日前觀賞女團COLLAR頭場演唱會演出。

森美大讚COLLAR是次演出集合美、豔、勁、可愛！（葉志明攝）

而森美看完COLLAR頭場演出後，亦有在其社交平台上大讚：「Collar Crush concert 由跳舞歌帶到情歌，到略帶性感再激情rock，又到可愛跳脫，是一個整體團隊合作最好的表演，第一次就已有大將之風，美、豔、勁、可愛！」可見給予很高的評價。

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

奈何，森美所分享的10張演唱會照片卻「出晒事」，在他的鏡頭下，COLLAR各成員「崩壞樣」盡現，不是未有做好表情管理，就是影到腳粗、腰粗。難怪有粉絲在帖文下搞笑投訴說：「大哥，咁多黑圖既喂」；而森美也老實解釋：「我真係唔係一個專業攝影師」，還笑指：「我已經問朋友借相㗎啦」，被網民笑他：「拉埋朋友落水」、「不過都證明你好投入其中」，又期待他星期一電台節目中講感受。

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

森美鏡頭下的COLLAR成員，令人「一言難盡」，難怪網民投訴全部都係「黑圖」。（IG@sammy903）

雖然森美的照片令人「一言難盡」，但成員Marf（邱彥筒）和芯駖（李芯駖）也有留言答謝森美入場觀賞，非常大氣量。

粉絲投訴森美咁多黑圖。（IG@sammy903）

點擊圖輯欣賞COLLAR個唱的靚相：