麥明詩盛勁為結婚｜林作母認對裕美改觀　談「準新抱」字字珠璣

盛勁為和麥明詩今日（24日）在銅鑼灣吉列島遊艇會舉行婚禮，眾多親朋好友都受邀出席。最令人意外，莫過於是麥明詩的前男友的媽媽「林母」亦是座上客。有記者問及是哪一家邀請她出席，林母就回答：「女家，肯定係女家，哈哈哈。」

林作母認對裕美改觀。（葉志明 攝）

訪問中，林母更大爆林作知道麥明詩和盛勁為結婚後「有啲刺激」。有記者提到林作忽然和裕美影婚紗相後，林母就大爆：「佢有啲刺激呀，我安慰佢睇開啲，再見亦是朋友，要畀個祝福人哋。」她又表示，現時已慢慢接受了裕美，希望林作早點結婚。林母更說：「到我個仔結婚時，我會請Louisa過去，哈哈哈。」

林作與麥明詩相戀數年，最終分手收場。（資料圖片）

麥明詩盛勁為結婚｜林作母出席 直言唔尷尬：做唔到新抱就做契女

林作同裕美拍咗拖都差唔多5年。（網上圖片）

林母又直言，雖然初時萬般不願林作和裕美的戀情，但經歷了林作視網膜脫落要入院一事後，慢慢對裕美改觀，近期亦開始接受了她。不過！話鋒一轉，當記者問起林母對「準新抱」的評價時，就這樣回答：「呀......咁樣呀？哈，好難......哈哈哈，係呀，哈哈，合格啦，哈哈哈哈......仲要畀啲時間係嘛？啱啱先開始，唔急。舊年8月先開始接受，仲需要時間。」更着傳媒朋友一齊幫她「打分」。