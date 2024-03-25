凍齡天后內地個唱感觸落淚　狀態極佳網民驚嘆：教科書版女團C位

香港樂壇天后陳慧琳（Kelly）近日飛到上海舉行《陳慧琳Season 2世界巡迴演唱會》上海站，她在演唱會上施展渾身解數，又唱又跳，而且憑fit爆身形和不老容貌震驚內地網民！

Kelly近日飛到上海舉行《陳慧琳Season 2世界巡迴演唱會》上海站。（小紅書）

身形fit爆。（小紅書）

Kelly在演唱會上施展渾身解數，又唱又跳。（小紅書）

有内地網民將Kelly的演唱會跳唱《大日子》的影片上載至「小紅書」，大讚現年52歲的她狀態勝過不少内地90後女明星，更留言謂：「時間過得真快，我們都長大了，但妳未老，我們還要一起跳舞到80歲好不好？」又指偶像是被時間偏愛的天后，意指她根本不會老。不少網民留言紛紛表示認同，坦言的確被Kelly的凍齡外貌震懾。有網民甚至說：「感覺這就是標準教科書版的女團C位。」

網民大讚現年52歲的Kelly狀態勝過不少内地90後女明星。（小紅書）

勁歌熱舞無難度。（小紅書）

又靚又索。（小紅書）

有網民甚至說：「感覺這就是標準教科書版的女團C位。」（小紅書）

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其實網民一點也沒有誇張，當晚Kelly身穿超貼身黑色服裝，上身是貼身蕾絲透視裝，外搭極緊身馬甲，若隱若現的蕾絲將纖腰表露無遺，而下身則是配襯緊身皮褲，突顯招牌長腿，由於皮革容易顯肥，真的多點贅肉也穿不到，但Kelly卻將這身打扮駕馭得很好，身材30年不變，難怪被網民大讚，不過最令網民驚訝的是，除了身形不變， 容貌亦不變。Kelly緊緻的肌膚，在勁舞的時候不但沒有鬆弛感覺，眉宇間更依舊散發住英氣，完全沒有歲月的痕跡。

Kelly當晚找來周傳雄（小剛老師）合唱《北極雪》和《記事本》。（小紅書）

即時掀起大家的回憶殺。（小紅書）

勁有feel。（小紅書）

依然合拍。（小紅書）

全場大合唱。（小紅書）

Kelly當晚找來周傳雄（小剛老師）合唱《北極雪》和《記事本》，即時掀起大家的回憶殺。而且又表現出感性一面，Kelly首次唱出新歌《謝謝你陪我那麼久》，前奏一響起，見她已眼泛淚光，演唱途中還多次哽咽，更搞笑地紅着眼睛問歌迷：「只有我自己在感動對不對？」現場隨即一片歡呼聲，Kelly見狀即忍不住擰轉身搖一搖頭，再強忍淚水繼續唱下去。

Kelly還沒唱就開始哽咽了。（小紅書）

強忍淚水。（小紅書）

但被歌迷感動到眼泛淚光。（小紅書）

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該上載影片的網民事後留言表示，見到Kelly哽咽已經知道她會哭，所以自己也跟着哭，又表示一班粉絲陪伴了Kelly這麼多年，是她幸運，也是歌迷的幸運，大家是互相陪伴的，這番說話亦感動了不少網民，表示他說得很好，又表明沒有支持錯偶像，因為Kelly是娛樂圈的清泉。