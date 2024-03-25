MIRROR預告美加首唱《Day Zero》　Lokman先向英國粉絲道歉

MIRROR今日派出10位成員出席記者會。（陳順禎攝）

MIRROR今日出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》記者會，MIRROR團歌《RUMOURS》、《Sheesh》、《Rocketstars》、Anson Lo《MONEY》均有入角逐跳唱歌曲獎，而Edan、姜濤、Anson Lo、Jer、Jeremy、AK、Ian則齊齊角逐年度男歌手； Stanley與Jeffrey、Marco@P1X3L等人爭男新人。

Lokman預告將在美國場唱新歌《Day Zero》，仲預先向英國粉絲道歉。（陳順禎攝）

MIRROR接受訪問時，Lokman表示所有信心已擺晒喺演出上，所以獎項「由人哋決定，想就畀，自己搲唔型」，而Stanley自覺只有一首歌，所以信心不大。而Ian亦表示做歌唔係為獎而做，「有入圍提名已經開心，努力做接下來嘅歌，好少睇返之前啲歌為自己帶嚟咩成續，只會想下一隻比上一隻更好。」

早前劇透自己新歌歌名《油麻地莎士比亞》嘅Edan，話今歌將在4月1 推出，MV亦喺英國返港後完成拍攝。（陳順禎攝）

Edan、姜濤、Anson Lo日前在Edward Chan 作品展演出，姜濤事後表示壓力十分大，Edan笑言自己其非壓力來源。「佢全個騷都Keep住講緊張，同埋佢同薜凱琪綵排時，怕羞到極致，見到佢係咁偷笑、又唔敢望對方，但今次都正，可以同前輩合作，又唱到唔同嘅歌。」

Anson Lo嘅《MONEY》與3首MIRROR團歌角逐跳唱歌曲獎，教主表示信心不大，因為有最大嘅敵人MIRROR 。（陳順禎攝）

另外，提到Ian早前由英國返港後，因一句zk1「落機就見到你哋 幸福」而引起海外粉災嘅醋意，事後長文道歉兼解釋，問他心情如何，他表示︰「其實無咩嘢，我相信大部分人睇一件事都會被自己情況主導。可能會覺得當刻不被照顧，我純粹講返（件事），唔想大家難受，希望聚埋一齊係開開心心同進步，所以講出嚟好過收埋。」他又表示控制唔到別人認法，做好自己就可以。

Ian因一句「落機就見到係哋 幸福」而狂收海外粉絲嘅DM。（陳順禎攝）

另外，在巡演出透露密密排練新歌《Day Zero》，問到點解無喺英國站出現，Lokman預告將在英加站首演，問到怕唔怕英國鏡粉嬲，Ian在旁即表示︰「咁道歉先！」，之後更與Lokman 起身鞠躬，Edan亦補充表示︰「好快有得睇」。