東張西望｜譚輝智失冠但依然狂歡　被一男子突闖入並呼喝即嚇親

TVB的音樂選秀節目《中年好聲音2》決賽前日（23日）已經圓滿結束，冠亞季軍分別由古淖文、譚輝智及顏米羔奪得，一班《中年好聲音2》的參賽者在賽後舉行慶功宴。《東張西望》就直撃整個過程，大家都興高采烈地慶祝，更拿起香檳不斷的喝。

一班《中年好聲音2》的參賽者在賽後舉行慶功宴。(節目截圖)

大家都興高采烈地慶祝，更拿起香檳不斷的喝。(節目截圖)

譚輝智雖然失落了冠軍之位，但在慶功宴中繼續成為大家的焦點，而大家都對他唱跳的《屈到病》很感興趣，更叫他教大家一起跳。喝到很興奮的他被《東張西望》主持鄧凱文問他剛剛跳了什麼時，他興奮地說：「當你哋學緊我隻舞，我已經進化咗第二隻舞啦。」更即席表演起來，看來他已經衝破了心理關口，對跳舞沒有恐懼了。鄧凱文隨即問他跳的是什麼舞，他就說：「四個字嘅，我唔敢講。」看他滿臉通紅，應該喝了不少，不過拿到亞軍也是一件很開心的事，難怪大家都這麼興奮。

譚輝智雖然失落了冠軍之位，但在慶功宴中繼續成為大家的焦點。(節目截圖)

譚輝智即席表演起來。(節目截圖)

譚輝智在表演跳舞的時候仍然保持他一貫的「冏」樣，繼續面無表情，他在接受訪問時笑聲不斷，但在跳舞時又變回面無表情，十分搞笑。平常斯斯文文的譚輝智被鄧凱文問到為什麼這麼雀躍，他搞笑的說：「我喝咗少少嘢，喝咗少少水。」至於譚輝智口中的「水」是什麼就大家都知道了，能讓他這樣興奮。

譚輝智在表演跳舞的時候仍然保持他一貫的「冏」樣。(節目截圖)

譚在接受訪問時笑聲不斷，但在跳舞時又變回面無表情。(節目截圖)

譚輝智在跳舞時突然被一名男子呼喝：「喂，輝智，你係度跳舞，有冇問過我啊？」原來這名男子是有「大佬」之稱的鍾晉生，顯然譚輝智被他突然出現並呼喝的確嚇到，加上大佬「走路有風」，說一句話都有大佬的氣派，所以他被嚇到了。

譚輝智在跳舞時突然被一名男子呼喝。(節目截圖)