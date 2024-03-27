金牌司儀竟大膽質疑老婆的貼心禮物　女方霸氣回應獲讚馭夫有術

現年44歲的林盛斌（Bob），絕對稱得上是現今圈內的「金牌司儀」之一，而且他「百足咁多爪」，除了擔任婚宴場合司儀外，也有不少內地商演或是劇集和電影拍攝工作找他合作，早前還世界巡演棟篤笑，事業上可說是撈得風山水起。

現年44歲的阿Bob，絕對稱得上是現今圈內的「金牌司儀」之一。（IG@bob_lamshingbun）

經常活躍擔任不同活動和婚宴的司儀。（IG@bob_lamshingbun）

電影上的演出也令人印象深刻。（IG@bob_lamshingbun）

而私下阿Bob也非常顧家，與太太黃乙頤（Pearl）育有三女一子，一家六口美滿幸福。而阿Bob不時又會分享他與太太的夫妻相處趣事，除了經常望住太太會「有啲大膽想法」外，又曾坦言：「我老婆有佢賢良淑德、溫柔體貼嘅一面，亦都有佢好X惡同好X寸嘅一面。」

事業上撈得風山水起同時，阿Bob也相當顧家，他與太太黃乙頤育有三女一子，一家六口美滿幸福。（IG@bob_lamshingbun）

BOB林盛斌一家六口感情非常好。（IG@pearlwong）

BOB林盛斌一家六口感情非常好。（IG@pearlwong）

而近日，阿Bob居然膽生毛，竟開Post質疑太太送給她的貼心禮物。他在社交平台寫道：「有啲嘢 ，我真係唔係好明，點解我老婆要買呢條口水肩帶俾我，仲要叫我助手一定要俾我用，同埋要影返相俾佢證明我真係有用？仲有，我助手份糧係我出嘅，點解佢要聽我老婆講？同埋點解要係Melody？有冇人可以話俾我知？」阿Bob隨文還分享了一張他掛住口水肩，一副勁無奈表情的樣子，但口水肩襯在他龐大身軀上，卻顯得可愛又趣緻。

Bob不時會分享他與太太的夫妻相處趣事。（IG@pearlwong）

Bob經常對住太太「有啲大膽嘅想法」。（IG@bob_lamshingbun）

網民踴躍留言幫他找原因：「Bob你老婆一個貼心老婆怕你食野dirty ！一陣見客就吾好啦！」、「好明顯 你平時食野好(倫盡) 佢為你好咋」「口水肩：你食相可能不太好，老婆怕食物漬影響你的儀容。」、「你d錢其實係你老婆d 錢，你只係負責賺，佢負責管」、「聽老婆話所以抵你發達」、「因為你老婆係事頭婆囉！」連陳煒也搭嘴：「襯你呀嘛」。

林盛斌竟大膽質疑老婆的貼心禮物。（IG@bob_lamshingbun）

阿Bob笑指太太有她賢良淑德、溫柔體貼的一面，但惡起上來都可以好惡。（IG@bob_lamshingbun）

其後「Bob嫂」黃乙頤本尊現身，霸氣回覆：「其實本來想買Hello Kitty（粉紅色）俾你，點知冇得買，所以買最接近嘅Melody（粉紫色）俾你！其他都無可奉告」，網民大讚Bob嫂果然馭夫有術。

Bob嫂霸氣回覆，獲網民讚果然馭夫有術。（IG@bob_lamshingbun）