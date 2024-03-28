婚後事｜編審親揭另一結局　黎諾懿繼續昏迷陳自瑤放棄羅子溢？

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的無綫（TVB）劇集《婚後事》在上周五（22日）播出大結局，劇中每個角色都各自有屬於自己的結局，當中黎諾懿曾在接受訪問時大爆《婚後事》有兩個結局，令不少觀眾大感好奇。對此，劇集編審黃秉怡日前在小紅書連發三篇長文，親揭《婚後事》另一結局！

《婚後事》。（劇照）

一眾主演。（小紅書圖片）

劇集編審黃秉怡日前在小紅書連發三篇長文，親揭《婚後事》另一結局！（小紅書圖片）

《婚後事》由林肯及黃秉怡夫妻檔擔任監製及編審，黃秉怡自言起初聽聞另一結局亦一頭霧水，直至看到黎諾懿提起另一個BE（Bad Ending），她才回想起當時的確曾拍過另一版本：「我現在依稀記得林肯講過，想在現場多拍幾個shot，做BE或花絮之類。而我那時心力交瘁，應該是敷衍他不要問我。剛剛再問他，原來的確曾拍過Davey（黎諾懿飾）在醫院繼續昏迷，Gina（賴慰玲飾）給Davey抹身的畫面，並且想過放在現有版本，Davey與Gina在家裡坐在窗台聊天的那場戲後面。如果這樣，即是Davey其實沒有醒來，所有跟Gina的戲，都是他昏迷中的夢境（！）。OMG，我都不知道有這麼一回事。不過林肯始終沒有把那幾個畫面放過出來（都不知道還在不在），所以大家就別太認真好了。」

黎諾懿曾透露有另一結局。（電視截圖）

Davey（黎諾懿飾）在醫院昏迷。（電視截圖）

最後醒返。（電視截圖）

但黃秉怡就回想起當時的確曾拍過另一版本。（網上截圖）

黃秉怡強調從來沒想過要強行BE或HE（Happy Ending），但對於Tim（羅子溢飾）與Emma（陳自瑤飾）最後復合，黃秉怡就透露最近想到另一個更好的版本：「Davey走後半年，Tim跟Emma因為co-parenting，靠得很近，有曖昧有甜蜜。那麼順理成章，將要復合一刻，Emma卻發現不可以，因為最愛Tim的一刻，已經過去了，沒了desire與affection。Emma傷心，因為無法回頭，而前路茫茫，難道只能就此養大女兒，孤獨終老。這時的Tim自第14集起已變得豁達，輕描淡寫答，相伴到老，可以有很多方式，來到這年紀，愛情也只是人生的一小部分，對不對？令Emma破涕為笑。所以之後是Tim教導潘悅、啟發Emma，讓Emma很chilled很spontaneous跟異性得閒date吓。如是6年半過去，潘悅一樣長大成人，經歷過創傷但總算身心正常，Tim也像原本的結局一樣，患有骨肉瘤。不過這裡他跟Emma的關係，有點像謝賢跟狄波拉一樣（很抱歉，沒有冒犯的意思，但我想不到更好的形容）。就算二人身邊有個女朋友或男朋友，都不會被劃入二人留給對方的專屬領域。即是比親人更親厚，比情人更長情，比知己更契合，不用旁人去定義或理解。」

Tim（羅子溢飾）患骨肉瘤，需要截肢。（劇照）

和好如初。（電視截圖）

黃秉怡續說：「如何彰顯，就是誰都勸不了Tim趕去治療，世上惟獨Emma勸得了他。Tim最脆弱時刻，亦只會讓Emma看到。在此，照樣可以像老夫老妻一樣，Emma痛心疾首的臭罵Tim，把Tim罵醒；Tim會在嚴肅時刻搞氣氛，吃Emma豆腐，曖昧曖昧，浪漫浪漫，帶點戲謔，無傷大雅，不置可否，一笑置之。末了，Emma扶著一拐一拐的Tim，在長堤上慢行，Tim打趣問Emma，是否陪他去美國大峽谷看日出，人一世，物一世，應順道去天體沙灘，打野戰也應加入bucket list，賞唔賞面？Emma失笑，拍拍Tim手，走完這段路再講…好長，有你好受﹗意指Tim將要面對的治療。Tim窩心，老懷安慰，也拍拍Emma手，我有你…THE END（！）。如此這般，包含著老了的婚姻之多重意義，以另一方式one day at a time, till death do us part，同樣呼應大結局裡愛的轉化與流轉。主線重新確定，副線相應修正便可。」

羅子溢抱住陳自瑤360度轉圈。（電視截圖）

羅子溢激吻陳自瑤。（電視截圖）

黃秉怡自爆最近想到另一個更好的版本。（電視截圖）

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