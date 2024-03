婚後事｜編審親揭另一結局　黎諾懿繼續昏迷陳自瑤放棄羅子溢？

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的無綫(TVB)劇集《婚後事》在上周五(22日)播出大結局,劇中每個角色都各自有屬於自己的結局,當中黎諾懿曾在接受訪問時大爆《婚後事》有兩個結局,令不少觀眾大感好奇。對此,劇集編審黃秉怡日前在小紅書連發三篇長文,親揭《婚後事》另一結局!

《婚後事》。(劇照)

一眾主演。(小紅書圖片)

劇集編審黃秉怡日前在小紅書連發三篇長文,親揭《婚後事》另一結局!(小紅書圖片)

《婚後事》由林肯及黃秉怡夫妻檔擔任監製及編審,黃秉怡自言起初聽聞另一結局亦一頭霧水,直至看到黎諾懿提起另一個BE(Bad Ending),她才回想起當時的確曾拍過另一版本:「我現在依稀記得林肯講過,想在現場多拍幾個shot,做BE或花絮之類。而我那時心力交瘁,應該是敷衍他不要問我。剛剛再問他,原來的確曾拍過Davey(黎諾懿飾)在醫院繼續昏迷,Gina(賴慰玲飾)給Davey抹身的畫面,並且想過放在現有版本,Davey與Gina在家裡坐在窗台聊天的那場戲後面。如果這樣,即是Davey其實沒有醒來,所有跟Gina的戲,都是他昏迷中的夢境(!)。OMG,我都不知道有這麼一回事。不過林肯始終沒有把那幾個畫面放過出來(都不知道還在不在),所以大家就別太認真好了。」

黎諾懿曾透露有另一結局。(電視截圖)

Davey(黎諾懿飾)在醫院昏迷。(電視截圖)

最後醒返。(電視截圖)

但黃秉怡就回想起當時的確曾拍過另一版本。(網上截圖)

黃秉怡強調從來沒想過要強行BE或HE(Happy Ending),但對於Tim(羅子溢飾)與Emma(陳自瑤飾)最後復合,黃秉怡就透露最近想到另一個更好的版本:「Davey走後半年,Tim跟Emma因為co-parenting,靠得很近,有曖昧有甜蜜。那麼順理成章,將要復合一刻,Emma卻發現不可以,因為最愛Tim的一刻,已經過去了,沒了desire與affection。Emma傷心,因為無法回頭,而前路茫茫,難道只能就此養大女兒,孤獨終老。這時的Tim自第14集起已變得豁達,輕描淡寫答,相伴到老,可以有很多方式,來到這年紀,愛情也只是人生的一小部分,對不對?令Emma破涕為笑。所以之後是Tim教導潘悅、啟發Emma,讓Emma很chilled很spontaneous跟異性得閒date吓。如是6年半過去,潘悅一樣長大成人,經歷過創傷但總算身心正常,Tim也像原本的結局一樣,患有骨肉瘤。不過這裡他跟Emma的關係,有點像謝賢跟狄波拉一樣(很抱歉,沒有冒犯的意思,但我想不到更好的形容)。就算二人身邊有個女朋友或男朋友,都不會被劃入二人留給對方的專屬領域。即是比親人更親厚,比情人更長情,比知己更契合,不用旁人去定義或理解。」

Tim(羅子溢飾)患骨肉瘤,需要截肢。(劇照)

和好如初。(電視截圖)

黃秉怡續說:「如何彰顯,就是誰都勸不了Tim趕去治療,世上惟獨Emma勸得了他。Tim最脆弱時刻,亦只會讓Emma看到。在此,照樣可以像老夫老妻一樣,Emma痛心疾首的臭罵Tim,把Tim罵醒;Tim會在嚴肅時刻搞氣氛,吃Emma豆腐,曖昧曖昧,浪漫浪漫,帶點戲謔,無傷大雅,不置可否,一笑置之。末了,Emma扶著一拐一拐的Tim,在長堤上慢行,Tim打趣問Emma,是否陪他去美國大峽谷看日出,人一世,物一世,應順道去天體沙灘,打野戰也應加入bucket list,賞唔賞面?Emma失笑,拍拍Tim手,走完這段路再講…好長,有你好受﹗意指Tim將要面對的治療。Tim窩心,老懷安慰,也拍拍Emma手,我有你…THE END(!)。如此這般,包含著老了的婚姻之多重意義,以另一方式one day at a time, till death do us part,同樣呼應大結局裡愛的轉化與流轉。主線重新確定,副線相應修正便可。」

羅子溢抱住陳自瑤360度轉圈。(電視截圖)

羅子溢激吻陳自瑤。(電視截圖)

黃秉怡自爆最近想到另一個更好的版本。(電視截圖)

