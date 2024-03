陳淑芬入行50年演唱會星光熠熠　張智霖唱完《歲月如歌》即大叫

《陳淑芬.星星相識50年.演唱會》於日前在澳門圓滿完成,三小時的演出全場座無虛席,表演嘉賓星光熠熠,依出場次序包括來自《聲夢傳奇》的張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君;譚耀文、龍婷、莫文蔚、張智霖、陳松伶、于毅、謝天華、鄭丹瑞、陳潔靈、呂良偉、蘇永康、Supper Moment、鍾鎮濤、汪明荃和胡楓,滙集了老、中、青三代歌手藝人,為陳太和全場觀眾帶來了一個既熱鬧又溫馨,並充滿回憶的晚上。

全晚演唱會由張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君等六位新人以張國榮的《Stand Up》、《H2O》和 《Monica》組成的經典快歌Medley揭開了序幕,他們在台上和打扮成陳太卡通型像的舞蹈員一起又跳又唱,即時推高了現場氣氛;緊接的譚耀文先唱出電視劇《縱橫四海》主題曲《烽火晴天》,他唱畢此曲後說:「今天很開心可以參與陳太入行五十週年紀念演唱會,適逢陳太生日,不如在座所有觀眾也和陳太說聲生日快樂、好嗎?」全場觀眾即時高呼:「陳太,生日快樂!」場面非常壯觀,譚耀文續說:「很榮幸可以成為今晚的一顆星星,和陳太已合作了好幾次,她憑着對朋友,對所有人和工作夥伴的熱心態度,在香港樂壇創造了很多先河和威水史,在此再次多謝陳太的貢獻,她也教曉了我們很多事,包括初心,只要初心沒變那便會成功。」然後譚耀文唱出了梅艷芳的《似水流年》。

《中年好聲音》的龍婷為大家帶來了鄧麗君的《我只在乎你》,在她獻唱這首經典歌時兩旁的 LED 出現了多張陳太和鄧麗君的合照,讓大家重溫Teresa昔日的巨星風采。

莫文蔚先以一曲《 The Way You Make Me Feel 》和大家見面,然後她說:「我入行不久便認識陳太這位前輩,當時是96、97 年左右,張國榮哥哥在紅館舉行《跨越 97 演唱會》,我很幸運被挑選成為嘉賓,每天下午到紅館綵排,晚上演出,連續廿多場演出,之後又去了日本、美加和星馬等地走埠,那段時間對一個新人來說真的很興奮,也學到很多東西。我很幸運剛入行便接觸到非常高水準的演唱會世界,因我是跟「哥哥」和陳太學習。」Karen 接著再唱了一曲《忽然之間》。

當張智霖出現在台上後便帶給大家一曲《歲月如歌》,唱完此曲後陳太即時大叫「男神」,Chilam 回應陳太說:「Happy Birthday 陳太!我和陳太很有緣份,我曾經是天星娛樂旗下藝人,共事過一段時間,是一段很好的回憶,我在陳太身上學了很多東西,例如她的專業、她認真的態度,真的受益非淺。而陳太在華星工作時也做過不少巨星,接著我所唱的歌,她和原唱巨星在華星的最後合作的唱片便是此曲。」隨著便唱了羅文的《幾許風雨》。

陳松伶表示代表《雪狼湖》團隊把數首經典歌曲送給大家,包括《等了又等》及《一等再等》的medley ,《祈求可以共你活一天》和《愛是永恆》,松松說:「我把陳太視為姐姐,我和她有很多故事,多到可以開一個電視節目,但有許多心底話,我希望私底下才和她細談。」

內地歌手于毅先唱出《當愛已成往事》,接著說:「我在廿多年前獲陳太招攬為旗下藝人,我初來港時曾經晚晚浦蘭桂芳,有一次我喝了很多酒,不想起床,便問陳太能否不去定了的約會,她沒有駡我,只是跟我說我以後可以不去跑步,不用再減肥,但答應了的約會必須出席。當時我突然茅塞頓開,在往後的廿年我再沒遲到過一次。」于毅再唱了一首《親密愛人》便把舞台交給謝天華。

謝天華先說:「我和陳太的相識,是由音樂劇《雪狼湖》開始,因此我想把以下這首歌送給陳太,也送給今天生日的太太 Tina,希望今日的主角陳太和我心目中的主角我太太,身體健康,美麗動人,送給大家《不老的傳說》」接著他再唱了《友情歲月》才離開舞台。

舞台上 LED 播放了「風雲音樂劇」精華片段後,旦哥鄭丹瑞現身台上,以楝篤笑型式在短短數分鐘內描述了陳太的大半生。

陳潔靈帶來了三首原本是合唱歌,以獨唱型式唱出《千個太陽》、《誰令你心痴》和《只怕不再遇上》,Elisa 說:「我和陳太認識了許多年,在事業上她幫了我很多,在生活上她是我好朋友。」

少開金口的呂哥呂良偉則帶來了一曲《上海灘》,呂哥說:「陳太為香港打造了很多歌星,亦令到很多紅歌星紅上加紅!」原本是表演嘉賓之一的蘇永康因身體不適而不能繼續獻唱,他在台上說:「多謝陳太在華人娛樂界為《經理人》這三個字樹立了一個非常之高的模範,讓我們去追隨。」

Supper Moment 先表演了一首電影歌《天涯無涯》作為熱身,之後又演出了新歌《我的形狀》,主音 Sunny 表示:「對我們來說,陳太是一個傳奇,她入行五十年辦了二千多場演唱會,她對於行業的熱愛,有很多地方值得我們學習。」接著 Supper Moment 便和同樣是打band 出身的B哥哥鍾鎮濤在台上 jam 歌,包括《大丈夫》和《男兒當自強》,新舊 band sound 融為一體。及後 B 哥哥唱了《紅葉斜落我心寂寞時》和《只要你過得比我好》,B 哥哥說:「陳太,妳狀態那麽好,我的狀態也不差,如果我們再有機會合作,這那個 show一定會充滿故事性和很精彩。」

汪明荃緊接 B 哥哥出場,她先表演了《勇敢的中國人》,之後她說:「大家好,非常之開心可以參與陳太的開心派對。我們兩個可說是同期出道,大家的工作崗位不同,我在鏡頭前,陳太做幕後。我當年加入華星做過兩張唱片,有一張叫《傾城之戀》,是陳太幫我製作的,這雙封面唱片,是當年少有的。其實我們在其他方面合作不多,因為我旣不打牌,不愛美食,也不愛玩樂旅行,只喜歡工作,所以搭不到她的圈子,只有羨慕她們吃得高興、玩得開心,但我非常敬佩陳太,因為她在樂壇上,在音樂方面的那種得力,她不但栽培了很多本地的歌手,還將很多外國的好音樂很多歌曲引入香港。由於時間關係,我唱最後一首歌《萬水千山總是情》。」

壓軸出場的修哥胡楓在舞蹈員陪同下完美演繹了《情花開》,修哥於唱畢此曲後說:「今日是陳太星星相識50年,我能夠參與這個盛會,真的是很開心,也很高興,在這50年來,陳太相識滿天下,她所製作的節目,令到很多很多觀眾非常之欣賞,祝願陳太繼續為娛樂圈發熱發光。」修哥隨後演唱《友誼之光》。

陳太自73年入行以來,除本地歌手,亦曾與許多國際知名巨星合作並成為好朋友,其中殿堂級歌手 Paul Anka 更是陳太的莫逆之交。今次 Paul Anka 因為巡演未能親自來港,卻特別以他的首本名曲 《My Way》 為陳太唱作了一首專屬歌曲,發來視頻送給陳太作為《星星相識50年》及生日賀禮,令陳太甚為驚喜。

今年是陳太入行五十年,同時亦是踏入人生七十古來稀之年,她感到此時此刻依然能夠在演出娛樂行業服務大家,非常感恩,人生精彩不枉過,感到好幸運和幸福,因此特別找來劉宏基作曲、陳少琪填詞、陳嘉露主唱,把她的故事創作了一首名為《圓滿人生》的歌曲,並配合了許多珍貴合照製作成 MV,感激半世紀的旅途有大家陪伴、支持、鼓勵、信任,成就她的圓滿人生。

壓軸大合唱《共同渡過》時,陳太也出現台上,她說:「好多謝半世紀有你們陪伴我一起共同渡過!今晚大家開心嗎?」台下全場觀眾即時回答開心!陳太續說:「那就好了,那是我最希望得到的禮物,多謝台上每一位好朋友,台下每一位觀眾!」