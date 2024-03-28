陳淑芬入行50年演唱會星光熠熠　張智霖唱完《歲月如歌》即大叫

《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》於日前在澳門圓滿完成，三小時的演出全場座無虛席，表演嘉賓星光熠熠，依出場次序包括來自《聲夢傳奇》的張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君；譚耀文、龍婷、莫文蔚、張智霖、陳松伶、于毅、謝天華、鄭丹瑞、陳潔靈、呂良偉、蘇永康、Supper Moment、鍾鎮濤、汪明荃和胡楓，滙集了老、中、青三代歌手藝人，為陳太和全場觀眾帶來了一個既熱鬧又溫馨，並充滿回憶的晚上。

《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》於日前在澳門圓滿完成。

全晚演唱會由張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君等六位新人以張國榮的《Stand Up》、《H2O》和 《Monica》組成的經典快歌Medley揭開了序幕，他們在台上和打扮成陳太卡通型像的舞蹈員一起又跳又唱，即時推高了現場氣氛；緊接的譚耀文先唱出電視劇《縱橫四海》主題曲《烽火晴天》，他唱畢此曲後說：「今天很開心可以參與陳太入行五十週年紀念演唱會，適逢陳太生日，不如在座所有觀眾也和陳太說聲生日快樂、好嗎？」全場觀眾即時高呼：「陳太，生日快樂！」場面非常壯觀，譚耀文續說：「很榮幸可以成為今晚的一顆星星，和陳太已合作了好幾次，她憑着對朋友，對所有人和工作夥伴的熱心態度，在香港樂壇創造了很多先河和威水史，在此再次多謝陳太的貢獻，她也教曉了我們很多事，包括初心，只要初心沒變那便會成功。」然後譚耀文唱出了梅艷芳的《似水流年》。

由張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君等六位新人以張國榮的《Stand Up》、《H2O》和 《Monica》組成的經典快歌Medley揭開了序幕。

譚耀文唱出了梅艷芳的《似水流年》。

《中年好聲音》的龍婷為大家帶來了鄧麗君的《我只在乎你》，在她獻唱這首經典歌時兩旁的 LED 出現了多張陳太和鄧麗君的合照，讓大家重溫Teresa昔日的巨星風采。

《中年好聲音》的龍婷為大家帶來了鄧麗君的《我只在乎你》。

莫文蔚先以一曲《 The Way You Make Me Feel 》和大家見面，然後她說：「我入行不久便認識陳太這位前輩，當時是96、97 年左右，張國榮哥哥在紅館舉行《跨越 97 演唱會》，我很幸運被挑選成為嘉賓，每天下午到紅館綵排，晚上演出，連續廿多場演出，之後又去了日本、美加和星馬等地走埠，那段時間對一個新人來說真的很興奮，也學到很多東西。我很幸運剛入行便接觸到非常高水準的演唱會世界，因我是跟「哥哥」和陳太學習。」Karen 接著再唱了一曲《忽然之間》。

莫文蔚先以一曲《 The Way You Make Me Feel 》和大家見面。

當張智霖出現在台上後便帶給大家一曲《歲月如歌》，唱完此曲後陳太即時大叫「男神」，Chilam 回應陳太說：「Happy Birthday 陳太！我和陳太很有緣份，我曾經是天星娛樂旗下藝人，共事過一段時間，是一段很好的回憶，我在陳太身上學了很多東西，例如她的專業、她認真的態度，真的受益非淺。而陳太在華星工作時也做過不少巨星，接著我所唱的歌，她和原唱巨星在華星的最後合作的唱片便是此曲。」隨著便唱了羅文的《幾許風雨》。

「不老男神」張智霖出現在台上後便帶給大家一曲《歲月如歌》。

陳松伶表示代表《雪狼湖》團隊把數首經典歌曲送給大家，包括《等了又等》及《一等再等》的medley ，《祈求可以共你活一天》和《愛是永恆》，松松說：「我把陳太視為姐姐，我和她有很多故事，多到可以開一個電視節目，但有許多心底話，我希望私底下才和她細談。」

陳松伶表示代表《雪狼湖》團隊把數首經典歌曲送給大家。

內地歌手于毅先唱出《當愛已成往事》，接著說：「我在廿多年前獲陳太招攬為旗下藝人，我初來港時曾經晚晚浦蘭桂芳，有一次我喝了很多酒，不想起床，便問陳太能否不去定了的約會，她沒有駡我，只是跟我說我以後可以不去跑步，不用再減肥，但答應了的約會必須出席。當時我突然茅塞頓開，在往後的廿年我再沒遲到過一次。」于毅再唱了一首《親密愛人》便把舞台交給謝天華。

內地歌手于毅先唱出《當愛已成往事》。

謝天華先說：「我和陳太的相識，是由音樂劇《雪狼湖》開始，因此我想把以下這首歌送給陳太，也送給今天生日的太太 Tina，希望今日的主角陳太和我心目中的主角我太太，身體健康，美麗動人，送給大家《不老的傳說》」接著他再唱了《友情歲月》才離開舞台。

謝天華的太太同陳太同日生日。

舞台上 LED 播放了「風雲音樂劇」精華片段後，旦哥鄭丹瑞現身台上，以楝篤笑型式在短短數分鐘內描述了陳太的大半生。

旦哥鄭丹瑞現身台上，以楝篤笑型式在短短數分鐘內描述了陳太的大半生。

陳潔靈帶來了三首原本是合唱歌，以獨唱型式唱出《千個太陽》、《誰令你心痴》和《只怕不再遇上》，Elisa 說：「我和陳太認識了許多年，在事業上她幫了我很多，在生活上她是我好朋友。」

陳潔靈帶來了三首原本是合唱歌。

少開金口的呂哥呂良偉則帶來了一曲《上海灘》，呂哥說：「陳太為香港打造了很多歌星，亦令到很多紅歌星紅上加紅！」原本是表演嘉賓之一的蘇永康因身體不適而不能繼續獻唱，他在台上說：「多謝陳太在華人娛樂界為《經理人》這三個字樹立了一個非常之高的模範，讓我們去追隨。」

少開金口的呂哥呂良偉則帶來了一曲《上海灘》。

Supper Moment 先表演了一首電影歌《天涯無涯》作為熱身，之後又演出了新歌《我的形狀》，主音 Sunny 表示：「對我們來說，陳太是一個傳奇，她入行五十年辦了二千多場演唱會，她對於行業的熱愛，有很多地方值得我們學習。」接著 Supper Moment 便和同樣是打band 出身的B哥哥鍾鎮濤在台上 jam 歌，包括《大丈夫》和《男兒當自強》，新舊 band sound 融為一體。及後 B 哥哥唱了《紅葉斜落我心寂寞時》和《只要你過得比我好》，B 哥哥說：「陳太，妳狀態那麽好，我的狀態也不差，如果我們再有機會合作，這那個 show一定會充滿故事性和很精彩。」

Supper Moment 先表演了一首電影歌《天涯無涯》作為熱身。

汪明荃緊接 B 哥哥出場，她先表演了《勇敢的中國人》，之後她說：「大家好，非常之開心可以參與陳太的開心派對。我們兩個可說是同期出道，大家的工作崗位不同，我在鏡頭前，陳太做幕後。我當年加入華星做過兩張唱片，有一張叫《傾城之戀》，是陳太幫我製作的，這雙封面唱片，是當年少有的。其實我們在其他方面合作不多，因為我旣不打牌，不愛美食，也不愛玩樂旅行，只喜歡工作，所以搭不到她的圈子，只有羨慕她們吃得高興、玩得開心，但我非常敬佩陳太，因為她在樂壇上，在音樂方面的那種得力，她不但栽培了很多本地的歌手，還將很多外國的好音樂很多歌曲引入香港。由於時間關係，我唱最後一首歌《萬水千山總是情》。」

汪明荃。

壓軸出場的修哥胡楓在舞蹈員陪同下完美演繹了《情花開》，修哥於唱畢此曲後說：「今日是陳太星星相識50年，我能夠參與這個盛會，真的是很開心，也很高興，在這50年來，陳太相識滿天下，她所製作的節目，令到很多很多觀眾非常之欣賞，祝願陳太繼續為娛樂圈發熱發光。」修哥隨後演唱《友誼之光》。

壓軸出場的修哥胡楓在舞蹈員陪同下完美演繹了《情花開》。

陳太自73年入行以來，除本地歌手，亦曾與許多國際知名巨星合作並成為好朋友，其中殿堂級歌手 Paul Anka 更是陳太的莫逆之交。今次 Paul Anka 因為巡演未能親自來港，卻特別以他的首本名曲 《My Way》 為陳太唱作了一首專屬歌曲，發來視頻送給陳太作為《星星相識50年》及生日賀禮，令陳太甚為驚喜。

陳太作為《星星相識50年》及生日賀禮，令陳太甚為驚喜。

今年是陳太入行五十年，同時亦是踏入人生七十古來稀之年，她感到此時此刻依然能夠在演出娛樂行業服務大家，非常感恩，人生精彩不枉過，感到好幸運和幸福，因此特別找來劉宏基作曲、陳少琪填詞、陳嘉露主唱，把她的故事創作了一首名為《圓滿人生》的歌曲，並配合了許多珍貴合照製作成 MV，感激半世紀的旅途有大家陪伴、支持、鼓勵、信任，成就她的圓滿人生。

今年是陳太入行五十年。

壓軸大合唱《共同渡過》時，陳太也出現台上，她說：「好多謝半世紀有你們陪伴我一起共同渡過！今晚大家開心嗎？」台下全場觀眾即時回答開心！陳太續說：「那就好了，那是我最希望得到的禮物，多謝台上每一位好朋友，台下每一位觀眾！」