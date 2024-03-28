Mayanne小喇叭｜岑麗香分享御夫術　李亞男爆大女覺得：爸爸好短

TVB清談節目《Mayanne小喇叭》由麥美恩（Mayanne）主持，每集邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的香港貼地話題，花生指數爆錶。今晚（28日）Mayanne請來兩位同樣來自溫哥華的選美界好姊妹岑麗香及李亞男（Leanne）擔任嘉賓，開心share老公經及仔女經。

今集兩位嘉賓都好歡樂。

Mayanne請來兩位同樣來自溫哥華的選美界好姊妹岑麗香及李亞男（Leanne）擔任嘉賓。

Mayanne在節目中更透露，與香香結緣是因為當時自己在溫哥華機緣巧合下做了溫哥華小姐褓姆，因而見著香香成長並成為好友。平時望落溫柔又賢淑的香香及Leanne，私下原來流著瘋狂的血。香香分享近日一則看似日常的「帶住細路接哥哥放學」事件時，不但表情十級誇張，說到肉緊處更忍不住愈講愈大聲，更因不諳廣東話將「跌咗個玩具」不斷說成「跌咗個Toy（胎）」，令全場陷入爆笑局面。香香先是嘆氣表示：「開頭冇嘢嘅，細仔乖乖咁坐喺度，咁Bus mom（校車褓姆）會遞書包畀你，因為（大仔）五歲仲係好細個，你要Hold住佢跳落嚟，咁你就（不其然）放低咗另一個架喇。我一放低咗細嗰個，佢就調頭跑，跟住我就大叫Stop，佢就向住我笑，調頭再跑，癲咗呀！」

香香連講接阿哥放學都可以講到咁眉飛色舞。

同香香做朋友一定好歡樂。

香香愈講愈激動。

香香因為一句「跌咗個Toy（胎）」，令到全場笑到失控。

當時仍拖著大仔Jacob的香香，只能拉著大仔追趕細仔，豈料大仔卻在緊要關頭「跌咗個toy」，當時香香望到迎頭有架的士即將駛至，她只能爆Seed保護兒子：「我好似慢鏡咁，即刻的起個仔攞埋個Toy，跟住架的士就過咗。呢個時候個細仔仲跑緊，跟住我就癲咗大叫Julias，我都見到啲街坊轉過嚟望住我，見到我滴晒汗。」Mayanne聞言即笑指若身處現場、必定舉機拍攝難得一見的「岑麗香咆哮」一刻，香香亦笑言當時有晒心理準備：「我唔理喇，人命緊要呀。」可愛又精靈的香香分享御夫術時亦相當爆笑，並笑言有句「御夫必殺金句」，可令老公強強任勞任怨：「我老公係惡嗰個嚟，我會成日都讚佢『好x呀』，『你識教佢哋執枱，好x呀』、『嘩！男人幫小朋友沖涼，好x呀』，咁佢就會好願意去做啲事。」除了「御夫術」，香香還分享了夫妻分工教仔心得，萬勿錯過。

Leanne開心大爆自己當年上祖藍嘅廣東話堂時有特權。

Leanne講起都覺得好sweet。

至於Leanne的瘋狂搞笑程度亦不遑多讓，向來樂意公開大談老公王祖藍的她，自揭當時祖藍為華姐擔任廣東話導師時，Leanne竟享有驚人特權，Leanne事隔多年說起往事仍忍不住沾沾自喜，並sweet爆分享愛情保鮮大法，實用又爆笑。結婚多年後仍愛得甜蜜的Leanne，曲線大數祖藍好處：「其實揀老公要睇吓佢係咪愛你啦，有冇愛埋你屋企，愛埋你啲朋友，同埋係咪專一嘅人，孝唔孝順。」

Leanne爆大女Gabby覺得爸爸好短。

Mayanne忍唔住爆笑。

說著說著更反高潮反問Mayanne：「我鍾意唔等於你鍾意架喎，我畀個老公你，你要唔要吖？」之後又與香香一樣七情上面、搞笑地自揭在家中最愛騷擾老公，並高八度「慳啲啦Baby」上身謂：「我喺屋企好似喜劇演員，會話：『老公，你同我玩吖！』」說得興奮過籠自知失儀的Leanne，又會突然煞掣掩嘴說：「Oh sorry！」名副其實Drama Queen難怪香香忍不住感嘆謂：「我哋人人都覺得祖藍係好好笑嘅人，但祖藍覺得你係好好笑嘅人，睇得出佢好欣賞你同好錫你。」

Leanne自揭喺屋企成日都會騷擾老公。

仲即場進入狀態咁示範起上嚟。

Leanne開心高呼：「奶奶係我嘅救星呀！」

Leanne又再度發揮搞笑本色。

談到兩名囡囡時，Leanne又再度發揮搞笑本色，大叫「我愛奶奶」之餘，又大爆Gabby經常指爸爸很「短」：「喺佢心目中，爸爸係好短嘅，『媽咪高，爸爸短』，我就話：『唔係，唔好咁講，爸爸矮啫』。」Mayanne聞言笑到面都紅晒之餘，更忍不住質疑問到：「矮同短有咩分別？」