晚吹流量密碼︱護理師低胸上陣幫Dee測試心肺復甦　自肥公主抱193

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（27日）播出第11集，由ERROR郭嘉駿（193）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目，本集邀請來自於台灣的女嘉賓護理師謝侑芯（Iris)擔任嘉賓。

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》邀請來自於台灣的女嘉賓護理師謝侑芯（Iris)擔任嘉賓。（節目截圖）

嘉賓Iris指兩位主持在節目一開始已經猜對自己的職業是護理師，並向他們說想要什麼獎勵，193表示：「什麼都可以。」Iris提議公主抱193，之後在節目單元當中二人在波波池大玩公主抱，不過由於Iris力氣不夠大，193卻倒在波波池範圍裏面。193突然幽默表示：「我有啲緊張，佢有啲嘢頂住我，我驚佢再頂住我，我就有啲嘢會頂住佢。」

被問到有否被醫生追求過的經歷，Iris表示：「我係有交往過一個醫生，但我哋唔係喺醫院認識，後來我做直播做醫美，就認識咗一個醫美嘅醫生。」她透露分手原因是因為與男朋友在金錢的見解上有很大差距。

193和嘉賓謝侑芯（Iris)在節目單元當中於波波池大玩公主抱。（節目截圖）

不過由於Iris力氣不夠大，193卻倒在波波池範圍裏面。（節目截圖）

節目的下半部份，Iris換上超性感粉紅色蕾絲低胸上衣上陣，露出豐滿上圍與Dee大玩護士與病人的遊戲，測試對方心肺復甦的檢查外，還一度假裝口對口人工呼吸的情節。另外193和Dee在嘉賓面前不斷翻閱對方的IG影片，展示Iris曾經發佈過多條在車廂大賣性感誘人的片段，更有一段影片令大家大開眼界，Iris竟然曾經在台灣高鐵上直接除下胸圍。

Iris與Dee大玩護士與病人的遊戲，測試對方心肺復甦的檢查。（節目截圖）

還一度假裝口對口人工呼吸的情節。（節目截圖）

193大膽向嘉賓提問拍攝大尺度的影片是否會全裸，Iris說：「看關係，看感覺。」她繼續說有影片和照片。193繼續追問「可以分享給我們看嗎？」她說：「你給我一點錢，我就給你看。」講到有關付費影片的價碼，她表示收每個月900美金，暫時有200人訂閱，並表示：「有人體壽司、捷運、教室場地。」提到現時是否有男朋友，她說：「沒有。」她透露希望認識另外一半是有上進心。

Iris所經營的IG目前有多達26萬追蹤者，她私底下熱愛穿着性感泳衣水着展示好身材，大騷迷人長腿及驕人的上圍，讓網民一飽眼福！

Iris換上超性感粉紅色蕾絲低胸上衣上陣，露出豐滿上圍。（節目截圖）

講到有關付費影片的價碼，Iris表示收每個月900美金，暫時有200人訂閱。（節目截圖）