香港電影資料館精心挑選 23 部武藝電影 武術片影迷萬勿錯過

拳來腳往，刀光劍影，由康樂及文化事務署香港電影資料館(資料館) 舉行的「武影江湖――香港電影武林盛會」放映節目，於昨天晚上 (27日) 假香港文化中心大劇院揭開序幕，開幕電影為於 1983 年作首度公映，最近經由電影資料館籌劃 4K 數碼修復的《新蜀山劍俠》，電影中男主角元彪、還有錢嘉樂、龐景峰、丁羽、張同祖、劉雅麗、中年好聲音李泇琳、女歌手侯慧寧、女子组合 SPIRAL 成員 Wendy 和樂隊 SADJAY 成員 Ringo 也有現身大劇院支持。

Wendy @ SPIRAL

元彪在接受訪問時表示：「以往拍攝動作片和現今方式完全不同，以往一定辛苦過現在50倍，現在的真的是小巫見大巫，當然我指的是動作電影，，因為過往全部都要演員親身上陣。」

元彪。

元彪笑說拍完這部《新蜀山劍俠》後便人氣急升，令他在日本市場佔一席位，不過當年花了一整年時拍攝《新蜀山劍俠》，現在已經很少有電影公司願意這樣做了。錢嘉樂則表示當年是彪哥找他加入洪家班，擴闊了他的視野，而且彪哥告訴他們做武師始終有年齢和體力上的限制，他會鼓勵大家在片場工作時多留心學習，為日後工作須要轉型時做好準備。侯慧寧、SPIRAL 的 Wendy 和SADJAY 的 Ringo也異口同聲說《新蜀山劍俠》電影面世時他們還未出世，今晚欣賞過電影後，非常佩服徐克導演天馬行空的拍攝手法，他們希望有一天也能夠參予這樣的經典製作。

電影中男主角元彪、還有錢嘉樂、龐景峰、丁羽、張同祖、劉雅麗、中年好聲音李泇琳、女歌手侯慧寧、女子组合 SPIRAL 成員 Wendy 和樂隊 SADJAY 成員 Ringo 也有現身大劇院支持。

資料館由昨至六月二十二日期間，精心挑選了23 部極具代表性的武藝電影，在資料館電影院放映，壓軸於文化中心大劇院放映的閉幕電影是2013年公映的《⼀代宗師》，這部面世至今已超過十年，由王家衛執導的經典文戲武拍作品，獲得第33 屆香港電影金像獎最佳電影和最佳導演等共12項殊榮，武術片影迷萬勿錯過，而且多個放映場次更設有映後談，邀請業內人士或曾參與這些電影的台前幕後人員。今次放映節目全部門票一律為 $45，並已於城市售票網公開發售。