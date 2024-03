傳大馬千萬網紅蕭佩兒Puiyi IG「買假粉」　同期呢兩位課金鬥多

「性感網紅」蕭佩兒(Puiyi)Instagram坐擁2284萬粉絲,看似人氣十分強勁且位列世界級網紅前段位置,但原來只是假像?有經營市場推廣的人爆料,其實蕭佩兒(Puiyi)的Instagram含金量極低,皆因全都是由他幫忙「買粉」。直指2284萬粉絲之中,其實只有小量是真人,其餘皆是所謂的「殭屍」帳號。



「性感網紅」蕭佩兒(Puiyi)Instagram坐擁2284萬粉絲,被踢爆「買粉」。(截圖)

知情人表示,有一名供稱可以「買粉」的人任向他兜售推廣服務,其後就展示了與DJ Jenna Chew(周甄娜)與DJ Amber Na(藍星蕾)之間的對話,表明她們兩人均是透過他的「買粉」服務,才由原本不足數萬追蹤人數,爆升至近2000萬水平。

同時這位知情人任也表示DJ Jenna Chew(周甄娜)與DJ Amber Na(藍星蕾)也是客戶之一。(截圖)

當中更清楚見到,標示「Jenna Chew」的人經將兩筆12,000美元和5000美元的USDT加密貨幣付款,而標示「Amber」的人亦將一筆12,000美元USDT轉給了這名提供買粉服務的人。對話中他亦明言:「Hit until 15m in one month」(一個月內達到1500萬),與DJ Amber Na(藍星蕾)現時1615萬IG追蹤人數的數據巧合地符合。

同時這位知情人任也表示DJ Jenna Chew(周甄娜)與DJ Amber Na(藍星蕾)也是客戶之一。(截圖)

知情人士續爆料,其實大馬網紅圈有鬥多粉絲的風氣,尤其是這些靠性感上位的網紅。他透露:「她們需要用Instagram的人氣去推銷自己,有『人氣』才有客,而且大家看Puiyi買這麼多粉就成功了,大家也買還要搶第一。」

想知道一個網紅有沒有「買粉」其實也十分簡單,例如經網上資料查找,會發現@Jenna_ Chew 的IG帳號「粉絲人數」,於去年3至5月份呈現爆發式增長,由一千萬爆升至二千萬足足多了一倍!而非常巧合地,@amberna_official 的IG帳號「粉絲人數」亦與同一個時間,兩個月內爆升了一倍。

@Jenna_ Chew 和@amberna_official 的IG帳號「粉絲人數」,於去年3至5月份呈現爆發式增長。真係好巧合。(截圖)

蕭佩兒(Puiyi)早年以性感形象示人,更開設了onlyfans帳號。(IG圖片)

AMBER NA 藍星蕾也是近年冒起的性感女DJ。(IG圖片)

JENNA CHEW 周甄娜是近年冒起的性感女DJ。(IG圖片)

再仔細留意,DJ Jenna Chew(周甄娜)與DJ Amber Na(藍星蕾)兩位均沒有打開顯示帖文的Like數,亦即是大家無從得知每篇IG帖文的Like數,互動人數。再查閱一下有關「性感網紅」蕭佩兒(Puiyi)Instagram的數據,亦可發現相似的情況,由2020年70多萬追蹤人數,跳升至1,400多萬。

睇一睇網上數據分析就會發現問題。Fake Followers(假追蹤人數)一欄顯示43.2%…(截圖)

有關於消息的真偽,確實是有保留的。因為除了她們與中間人或是實際上經營「買粉」生意的人以外,根本就沒人能夠證實。又或者,對於客戶,粉絲或是她們來說,「有沒有」根本不是重點,重要的只是Instagram那一串虛假的數字。

Amber Na的IG,顯示有51.59%是假粉絲。(截圖)

Jenna Chew都有45.39%。(截圖)