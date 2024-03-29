傳大馬千萬網紅蕭佩兒Puiyi IG「買假粉」　同期呢兩位課金鬥多

「性感網紅」蕭佩兒（Puiyi）Instagram坐擁2284萬粉絲，看似人氣十分強勁且位列世界級網紅前段位置，但原來只是假像？有經營市場推廣的人爆料，其實蕭佩兒（Puiyi）的Instagram含金量極低，皆因全都是由他幫忙「買粉」。直指2284萬粉絲之中，其實只有小量是真人，其餘皆是所謂的「殭屍」帳號。



「性感網紅」蕭佩兒（Puiyi）Instagram坐擁2284萬粉絲，被踢爆「買粉」。（截圖）

知情人表示，有一名供稱可以「買粉」的人任向他兜售推廣服務，其後就展示了與DJ Jenna Chew（周甄娜）與DJ Amber Na（藍星蕾）之間的對話，表明她們兩人均是透過他的「買粉」服務，才由原本不足數萬追蹤人數，爆升至近2000萬水平。

同時這位知情人任也表示DJ Jenna Chew（周甄娜）與DJ Amber Na（藍星蕾）也是客戶之一。（截圖）

當中更清楚見到，標示「Jenna Chew」的人經將兩筆12,000美元和5000美元的USDT加密貨幣付款，而標示「Amber」的人亦將一筆12,000美元USDT轉給了這名提供買粉服務的人。對話中他亦明言：「Hit until 15m in one month」（一個月內達到1500萬），與DJ Amber Na（藍星蕾）現時1615萬IG追蹤人數的數據巧合地符合。

同時這位知情人任也表示DJ Jenna Chew（周甄娜）與DJ Amber Na（藍星蕾）也是客戶之一。（截圖）

知情人士續爆料，其實大馬網紅圈有鬥多粉絲的風氣，尤其是這些靠性感上位的網紅。他透露：「她們需要用Instagram的人氣去推銷自己，有『人氣』才有客，而且大家看Puiyi買這麼多粉就成功了，大家也買還要搶第一。」

合情人任表示蕭佩兒（Puiyi），DJ Jenna Chew（周甄娜）與DJ Amber Na（藍星蕾）也是透露「買粉」服務衝人氣。

合情人任表示蕭佩兒（Puiyi），DJ Jenna Chew（周甄娜）與DJ Amber Na（藍星蕾）也是透露「買粉」服務衝人氣。

合情人任表示蕭佩兒（Puiyi），DJ Jenna Chew（周甄娜）與DJ Amber Na（藍星蕾）也是透露「買粉」服務衝人氣。

合情人任表示蕭佩兒（Puiyi），DJ Jenna Chew（周甄娜）與DJ Amber Na（藍星蕾）也是透露「買粉」服務衝人氣。

想知道一個網紅有沒有「買粉」其實也十分簡單，例如經網上資料查找，會發現@Jenna_ Chew 的IG帳號「粉絲人數」，於去年3至5月份呈現爆發式增長，由一千萬爆升至二千萬足足多了一倍！而非常巧合地，@amberna_official 的IG帳號「粉絲人數」亦與同一個時間，兩個月內爆升了一倍。

@Jenna_ Chew 和@amberna_official 的IG帳號「粉絲人數」，於去年3至5月份呈現爆發式增長。真係好巧合。（截圖）

蕭佩兒（Puiyi）早年以性感形象示人，更開設了onlyfans帳號。（IG圖片）

蕭佩兒（Puiyi）早年以性感形象示人，更開設了onlyfans帳號。（IG圖片）

AMBER NA 藍星蕾也是近年冒起的性感女DJ。（IG圖片）

AMBER NA 藍星蕾也是近年冒起的性感女DJ。（IG圖片）

JENNA CHEW 周甄娜是近年冒起的性感女DJ。（IG圖片）

JENNA CHEW 周甄娜是近年冒起的性感女DJ。（IG圖片）

再仔細留意，DJ Jenna Chew（周甄娜）與DJ Amber Na（藍星蕾）兩位均沒有打開顯示帖文的Like數，亦即是大家無從得知每篇IG帖文的Like數，互動人數。再查閱一下有關「性感網紅」蕭佩兒（Puiyi）Instagram的數據，亦可發現相似的情況，由2020年70多萬追蹤人數，跳升至1,400多萬。

睇一睇網上數據分析就會發現問題。Fake Followers（假追蹤人數）一欄顯示43.2%…（截圖）

有關於消息的真偽，確實是有保留的。因為除了她們與中間人或是實際上經營「買粉」生意的人以外，根本就沒人能夠證實。又或者，對於客戶，粉絲或是她們來說，「有沒有」根本不是重點，重要的只是Instagram那一串虛假的數字。

Amber Na的IG，顯示有51.59%是假粉絲。（截圖）

Jenna Chew都有45.39%。（截圖）