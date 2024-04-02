福祿壽訓練學院｜醬爆古天樂得罪李思捷被Foul？　四字親回網民

日前《福祿壽訓練學院》播出後有不少網民討論，節目中登場的「古惑包皮」、劣化版火雞姐「選美冠軍」等也相當有特色。當中「醬爆古天樂」亦是討論焦點，外形、舞姿似足周星馳電影《少林足球》「醬爆」的他，卻跳着古天樂的名曲《今期流行》，而表演亦令三位主持看得目定口味，實在令人佩服！



「醬爆古天樂」個表演又幾好睇。（《福祿壽訓練學院》ｊ截圖）

「醬爆古天樂」個表演又幾好睇。（《福祿壽訓練學院》ｊ截圖）

認真，「醬爆古天樂」跳得幾好。（《福祿壽訓練學院》ｊ截圖）

李思捷勁焦奈。（《福祿壽訓練學院》ｊ截圖）

幕前表演出位，原來熒幕下的他同樣搞笑。今日（01/04）在連登討論區中，就出現了一位帳號「edwinwong」的網友，在《福祿壽訓練學院》的討論串中留言：「我係醬爆古天樂本人 得閒嘅可以去follow我嘅IG同Youtube IG：edwin_wong_ka_wai YY:醬爆 173煒哥 白卡TV」。

「醬爆古天樂」仲話字回氣，叫「福祿壽」講住嘢先。（《福祿壽訓練學院》ｊ截圖）

「醬爆古天樂」仲話字回氣，叫「福祿壽」講住嘢先。（《福祿壽訓練學院》ｊ截圖）

網友「edwinwong」一出現，令不少網民都大為興奮，有網民更大力表揚他在節目中的表演，直言是「好笑過李思捷」。不過，節目中他出言頂撞了導師李思捷三位主持，說未回氣，叫福祿壽自己講住嘢先。有網民就指他對待別人要禮拜一點，也有人問：「你有冇俾李思捷踢走？」不過「醬爆古天樂」就十分口密，回答：「唔答得住。」

「醬爆古天樂」仲話字回氣，叫「福祿壽」講住嘢先。（《福祿壽訓練學院》ｊ截圖）

一問一答激起連登仔無限好奇心，有網民就直接問他「是否白卡」（指精神障礙人士），他就十分風趣的回答：「我真人正常㗎。一個精神病人係唔會話自己精神病㗎。」回答口吻真的是十分「連登」。帖文中，他亦透露，他在面試時就是憑扮「娃娃舜」入圍，第一集出場時亦打算扮「娃娃舜」，說：「本來係扮阿舜嘅，因為佢比較多表情嗰啲可以模仿，後尾因為一啲原因先臨時改咗做今期流行。」

「醬爆古天樂」都幾另類。（YouTube截圖/ 醬爆 173煒哥 白卡TV）

「醬爆古天樂」都幾另類。（YouTube截圖/ 醬爆 173煒哥 白卡TV）