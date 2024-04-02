肥媽親解同古淖文係咩關係　仲話為咗公平刻意唔聽佢電話

TVB綜藝節目《中年好聲音2》比賽上星期已經圓滿結束，由古淖文（German）獲得冠軍，他一直都被傳是評判肥媽的私生子，因為二人都同屬中葡混血兒，加上二人在2009年古淖文參加亞視《亞洲星光大道》時已經認識，及後亦照顧有加。早前古淖文受訪時亦表示過肥媽絕無放水，他由比賽開始就是靠自己一步一步走來，而比賽完結後，肥媽亦在自己的影片頻道回應有關《中年好聲音2》的傳聞。

古淖文一直都被傳是評判肥媽的私生子。(陳順禎 攝)

肥媽回應有關網民的提問，有網民問到肥媽有指古淖文就是她的私生子，肥媽就表示二人沒有關係：「母咩子啊？我同佢老豆冇關係㗎！你搵我笨咩？大家都中葡混血兒，咪似囉。你睇吓甄妮啦、Isabella、李嘉欣啦，我唔係搵啲大美女同我比啊，大家都係中葡啊大佬。」肥媽說因為大家都是混血兒，所以樣貌自然有相似。

肥媽說因為大家都是混血兒，所以樣貌自然有相似。(陳順禎 攝)

之後又被問到本身已經跟肥媽很熟的古淖文在參加《中年好聲音2》之前有沒有問過她意見，肥媽立即說：「有！我問佢，你係想報名定抑或係問我？佢話我報咗啦。你想去做乜嘢咪去做囉，你要自己對自己負責任，我話得啦，你報咗名我就唔會睬你。呢8個月，我連佢facebook啊電話啊，一路冇同佢講嘅，因為我要保持公平。」肥媽說之前在多次的中2生聚會自己都沒有出現，是因為要避嫌，保持中立，以免落人口實。

肥媽話古淖文在參加《中年好聲音2》之前有問過她意見。(youtube截圖)

肥媽再被問到是否在比賽期間刻意與古淖文不聯絡？肥媽斬釘截鐵的說：「係！刻意唔聯絡，唔同佢講電話。」而被指因為古淖文是契仔，而在比賽中有利，她則表示絕對沒有：「你冇睇到啲分咩？有咩著數啫？冇著數㗎，靠自己㗎。」更說到有網民提及另一評判伍仲衡與劉威煌是「好兄弟」，但最後劉威煌還是未能進決賽，澄清比賽結果絕對與友好程度沒有關係。

肥媽斬釘截鐵話刻意唔聽佢電話。(youtube截圖)

肥媽說古淖文的表現好得到冠軍是靠他在最後一首歌的表現，更提到因為他跟著自己到世界各地登台，所以見多識廣，累積夠一定的經驗而練成的：「有好多唱歌嘅都有好多年經驗，但你唔係國際性嘅經驗，真係差啲嘅。」

肥媽說古淖文的表現好得到冠軍是靠他在最後一首歌的表現。(youtube截圖)

肥媽說到當日唱完第一首歌後，覺得古淖文不會是三甲的人選，但唱完第二首歌後就覺得四強是古淖文、黃劍文、譚輝智及顏米羔。更評安雅希不會是其中之一的原因，因為安雅希未能回復到之前的水平。