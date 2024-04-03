朱智賢U領超低胸搔首弄姿眼神充滿誘惑　網民：真係好白滑喎﹗

去年與無綫（TVB）約滿，拍完《企業強人》後朱智賢便離巢外闖，回復自由身重新出發。除了火速亮相其他電視台，亦落力經營個人社交網，不時發放福利照。



朱智賢去年與TVB約滿。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢不時去行山。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢分享福利照。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢上載新短片寫上「Do you think I’m sexy？Do you think I’m hot？」見到朱智賢家居打扮戴上眼鏡淡妝示人，大U領上衣領口勁低，搔首弄姿不停轉POSE眼神充滿誘惑，片段最尾更一手拉低上衣相當驚人，但原來內裡「豐滿身材」是將雙膝屈起非常爆笑，網民笑稱「膝蓋真係好白滑喎﹗」

朱智賢分享家居照。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢戴上眼鏡配低胸上衣。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢戴上眼鏡配低胸上衣。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢眼神誘人。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢拉低上衣。 （IG：@ashley_ellabel）