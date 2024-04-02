TVB收視｜《福祿壽》接唔住《中年好聲音2》　播內地劇依然未得

翡翠台上周（3月25日至3月31日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，由王祖藍、李思捷、阮兆祥主持的《福祿壽訓練學院》前晚（31日）首播，跨平台直播收視最高18.2點（118萬觀眾），於復活節長假期，逾百萬港人離港下，依然做出不俗成績。

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》接替《中年好聲音2》播出。(節目截圖)

翡翠台周一至周五各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視21.8點（142萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.1點（131萬觀眾）；馬德鐘、張曦雯、黃智雯主演《再見‧枕邊人》上周播出大結局，最高收視20點（130萬觀眾）；外購古裝劇《命轉皇后》上周首播，最高只得收視16.4點（107萬觀眾）；林子善、江美儀主持的綜藝節目《一個好人》最高收視11.4點（74萬觀眾）；清談節目《Mayanne小喇叭》最高收視10.9點（71萬觀眾）。

《命轉皇后》唔太收得。（劇集截圖）

周六晚《聲夢1+2》最高收視13.5點（87萬觀眾）。周日晚《福祿壽訓練學院》首播，最高收視18.2點（118萬觀眾），不過比起《中年好聲音2》平均有20點左右跌了不少；飲食節目《去到邊食到邊》最高收視13.6點（89萬觀眾）。