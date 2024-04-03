晚吹流量密碼︱電腦動畫師樣貌激似陳慧敏　愛影性感照技術一流

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（2日）播出第十二集，由ERROR梁業（肥仔）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目，本集邀請來自於台灣的女嘉賓電腦動畫師乃如作客。

《晚吹- 404_886流量密碼》邀請來自於台灣的女嘉賓電腦動畫師乃如作客。（節目截圖）

畫肥仔人像獲大讚

講到有關入行經驗，她表示：「高二升高三的時候，其實我猶豫要讀大學嗎？因為那時候九成的台灣人都有讀大學，不讀就好奇怪。」她透露在網絡上認識一位攝影師告訴她與自己的前女朋友名字一樣，並表示：「他說自己在影視工作室上班，剛好我不確定未來要做什麼，然後就去看看有沒有實習的機會，然後就去實習了。」嘉賓乃如在節目上隨即展現畫畫技巧，繪畫肥仔人像，令對方感到十分驚喜。肥仔說：「像啊！一看就知道是我了。」

嘉賓乃如在節目上隨即展現畫畫技巧。（節目截圖）

乃如繪畫肥仔人像，令對方感到十分驚喜。（節目截圖）

自爆曾收到網民性騷擾訊息

嘉賓乃如現時的IG帳號擁有6.4萬粉絲，被問到職業是電腦動畫師，為什麼會選擇拍性感照片上載於IG分享，她表示：「一開始我很害怕鏡頭，剛好疫情的時候沒有什麼案子做，所以攝影師就幫我影了幾張照片。」她繼續指後來放在網上分享之後，就吸引其他人關注，並且邀請她私底下拍攝。講到POSE吸引網民點擊流量秘訣，她說：「可能大家都喜歡屁股。」提到過去有否曾經收到騷擾的訊息，她坦言有收過網民的訊息表示：「我想要X射你，我要跟你性愛，每一天都會睇陌生訊息，但不會回覆。」

嘉賓乃如現時的IG帳號擁有6.4萬粉絲。（節目截圖）

講到POSE吸引網民點擊流量秘訣，乃如說：「可能大家都喜歡屁股。」（節目截圖）