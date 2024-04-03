Mayanne小喇叭｜勁欣賞小寶隻身去發展　家燕姐先壓得住林敏驄

TVB清談節目《Mayanne小喇叭》由麥美恩（Mayanne）和曾展望（GM）擔任主持，逢每周四、五邀請各界嘉賓探討熱話。第七集和第八集分別邀請了陳嘉佳（小寶）、梁競徽、Yoko Tsang，以及林敏驄、薛家燕、Vivek當嘉賓。

第七集和第八集分別邀請了陳嘉佳（小寶）、梁競徽、Yoko Tsang，以及林敏驄、薛家燕、Vivek當嘉賓。

第七集的嘉賓之一小寶與Mayanne因拍攝《痞子殿下》而認識，Mayanne透露當初不怕醜鼓起勇氣認識對方，且逐漸成為朋友。小寶近年主力於杭州和上海發展，隻身來港的Mayanne有感對方跟自己的經歷相似：「都是轉往另一個地方拼搏，同時亦對媽媽心掛掛，欣賞她這種愛錫媽媽的人。」小寶去年為了健康而開始減肥，Mayanne很欣賞她是一名成功的直播藝人：「減肥不難，不反彈才難。她有女強人的感覺，是現代女性的典範。經營直播生意不容易，我經常看見她被訊息『炸爆』，要處理的事情很多。跟她相比，我是一個氣氛擔當，百厭的性格還是比較適合於台上搞氣氛娛樂大家。」

小寶與Mayanne因拍攝《痞子殿下》而認識。

Mayanne透露當初不怕醜鼓起勇氣認識對方，且逐漸成為朋友。

第八集在笑聲下拍攝，Mayanne形容林敏驄是難以控制，亦因此覺得很好玩。她又謂：「家燕姐轉數快，可制住林敏驄，她的底夠厚，二人甚有火花。」原來在疫情期間，薛家燕曾帶Mayanne去雲頂登台，她感謝前輩的照顧：「家燕姐很愛惜後輩，如果我問她任何事，她都會很用心去回答我，而且她是一個做事很認真、投入的人，或許她也看到我這一面，變相在工作上大家都很有共鳴。」

Mayanne形容林敏驄是難以控制。