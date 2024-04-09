Mayanne小喇叭｜林峯吳卓羲藝訓青澀樣曝光　重提露股戲要搵𠝹刀

由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，本周四晚（11日）一集主題是「娛樂圈中真‧友‧情」，邀來林峯及吳卓羲（Ron）兩位好兄弟擔任嘉賓，是次更是二人相隔多年後再在無綫節目中同框。



今集Mayanne好多福利喎。

今集Mayanne好多福利喎。

林峯同阿Ron大談當年結緣經過。

林峯同阿Ron大談當年結緣經過。

相識長達25載的「Ron峯」在節目中大談相識經過、日常相處兼互爆對方秘密，感情要好的二人，除了每日都必定會聯絡對方，更經常互到對方家中過夜，感情猶如親人。原來當年是林峯主動聯絡阿Ron約食飯，阿Ron亦坦言嚇了一跳：「佢打畀我嗰陣時我都打咗個凸，嗰時佢已經《尋秦記》，佢話約我食飯，我就覺得咁奇怪嘅？然後就一步步建立關係。」林峯亦大方向Ron發表愛的宣言：「鍾意你吖嘛！」林峯透露當年冒昧採取主動全因看到Ron落下男兒淚的感人一幕，阿Ron聞言即指自己也是因為錄影這集《小喇叭》才知道林峯當年「睇中」自己真相。

但有個point原來連阿Ron自己都唔知，所以佢聽到林峯講完後勁驚訝，到底係乜呢？

但有個point原來連阿Ron自己都唔知，所以佢聽到林峯講完後勁驚訝，到底係乜呢？

但有個point原來連阿Ron自己都唔知，所以佢聽到林峯講完後勁驚訝，到底係乜呢？

「Ron峯」又應製作組要求翻看當年拍攝《大唐雙龍傳》時露股一幕，面對這幕被傳頌多年的經典場口，Ron爆料指是臨場應導演要求進行拍攝：「初初劇本冇架，佢哋話不如整場令伍姑娘尷尬少少（嘅戲），咁佢有咩會尷尬呢？導演就提議除晒，我就問：『出唔出得街呀？除冇問題吖！我哋咁嘅資質，但點樣遮住前面先？」林峯笑笑口接話：「現場有啲大垃圾膠袋，我哋就剪咗個角落頭落嚟…」

阿Ron重現當年喺訓練班時，見到林峯「玉樹臨風」嘅一幕，仲話嗰一吓已百分百感受到對方嘅大俠氣質。

阿Ron重現當年喺訓練班時，見到林峯「玉樹臨風」嘅一幕，仲話嗰一吓已百分百感受到對方嘅大俠氣質。

阿Ron重現當年喺訓練班時，見到林峯「玉樹臨風」嘅一幕，仲話嗰一吓已百分百感受到對方嘅大俠氣質。

Ron再搞笑接著說：「我望住佢剪幾大，我咪再剪大啲，鬥大咯！重點係我哋用牛皮膠紙黐。」林峯即大表認同：「黐嗰陣冇問題，搣嗰時大鑊。」說得興起的Ron，還大爆搣膠紙時苦況：「要搵𠝹刀𠝹！𠝹咩？毛咯！我哋互幫大家，現場冇人夠膽幫我哋𠝹！」到底二人為何會變得生人勿近，就要留意節目內容。除了經典場口，二人還會分享當年在超過五十度高溫下拍攝苦況，林峯一度問監製「我哋會唔會死」；以及演員及幕後如何在時間緊逼的情況下，靠勁高默契極速在十分鐘內完成一頁半紙劇本拍攝。

兩位嘅訓練班青澀樣激罕曝光。（上排左3：林峯）

兩位嘅訓練班青澀樣激罕曝光。（上排左3：吳卓羲）

兩位嘅訓練班青澀樣激罕曝光。

向來花生多多的《小喇叭》，是集還會曝光「Ron峯」昔日於藝訓班及Dancer訓練班的青澀樣，阿Ron大嘆當年髮型不堪回首：「呢張相唔該（airtime）出短少少。」製作組又找來二人當年《全城火熱穿梭奧運夜》的跳唱片段，除了有Ron峯，還有黃宗澤、馬國明、黎諾懿及陳鍵鋒。Mayanne笑指眾人當年舞步唔多夾，Ron解釋謂：「我哋當時全部都好忙，我哋排舞好難夾得齊人。我哋嗰時每一個包辦一間廠，每次走出廠喪屍咁。呢個最夾架喇，再拍一條冇可能架喇。」

呢個「奧運六星」又係好經典，想睇多啲就要留意節目喇。

講開呢幕經典場口，「Ron峯」笑到合不攏嘴。

講開呢幕經典場口，「Ron峯」笑到合不攏嘴。

最大挑戰係點樣打底同埋撕番啲牛皮膠紙出嚟。