吳彥祖結婚14周年向Lisa S.高調示愛　曾自爆缺乏性生活無損感情

吳彥祖（Daniel）近年與名模太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）定居美國，並將事業重心轉往荷里活發展。昨日（8日）吳彥祖在社交平台發文慶祝與老婆Lisa S.結婚14周年，他曬出自製蛋糕，並向老婆高調示愛：「我倆都忘了今年的結婚紀念日，但我在最後一刻想起來了，然後就做了這個蛋糕。本來我打算做四個，但烤箱塞不下了，只好改成兩個。14年的婚姻，在一起22年。Lisa說實話，沒有你我活不下去！！愛你！！！」

吳彥祖與太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）定居美國。（IG@thelisa_s）

吳彥祖在社交平台發文慶祝與老婆Lisa S.結婚14周年，他曬出自製蛋糕，並向老婆高調示愛。（IG@thatdanielwu）

吳彥祖與當時相戀8年的Lisa S.在2010年於訂情地南非舉行婚禮，一轉眼已經14年。相中所見，蛋糕上寫上：「Here's to 14 really really long years！How did we survive？（14年了，真是段漫長歲月！我們是怎麼走過來的？）」而Lisa S.亦有留言：「I love you so much!! 14 years have flown by having you to cruise through this crazy life together. Maybe next year I’ll remember, probably not, but maybe…（我太愛你了！14年的時光飛逝，與你一起走過這瘋狂的人生。也許明年我會記得，也許不會，但也許…）」

相戀22年！（IG@thatdanielwu）

金童玉女。（IG@thelisa_s）

公認為一代男神的吳彥祖，擁有靚仔外形，但就深情又專一，婚後14年來緋聞絕跡，更向老婆公開表白「沒有你我活不下去」，男神的癡情令人感嘆！而吳彥祖同Lisa S.的愛情故事亦是一段佳話，據知Lisa S.的父親是拉斯維加斯凱撒宮賭場CEO，身為豪門千金小姐的她原本生活無憂，但她就選擇隻身來港做模特兒，Lisa S.第一次在雜誌封面見到吳彥祖時就對他一見鍾情，兩人因工作關係而相識，很快就墮入愛河。Lisa S.原本是個不婚主義者，也不喜歡小朋友，但一趟南非之旅令兩人都有改變，最後他們也是在南非森林結婚。

吳彥祖與當時相戀8年的Lisa S.在2010年於訂情地南非舉行婚禮，一轉眼已經14年。（IG@thatdanielwu）

婚後3年Lisa S.誕下女兒Raven。（IG@thatdanielwu）

婚後3年Lisa S.誕下女兒Raven，一家三口幸福美滿。不過2020年吳彥祖曾分享一張洗手液照片，並表示：「老實說，結婚快十年了，我的生殖器可能是全身最乾淨的地方，為什麼碰完它們之後要消毒？」，還語出驚人地回覆網民：「Lack of use（缺乏使用）」，疑似自爆缺乏性生活，掀起網民熱議！不過相信都只是講笑，Lisa S.曾大讚吳彥祖是滿分好老公同完美爸爸，兩公婆感情要好，而Lisa S.亦淡出Model界，更由名模變為策騎高手，成為一位專業馬術運動員！

語出驚人！（IG截圖）

兩公婆感情要好。（IG@thelisa_s）

Lisa S.如今已是一位專業馬術運動員！（IG@thelisa_s）