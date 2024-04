吳彥祖結婚14周年向Lisa S.高調示愛　曾自爆缺乏性生活無損感情

吳彥祖(Daniel)近年與名模太太Lisa S.及女兒吳斐然(Raven)定居美國,並將事業重心轉往荷里活發展。昨日(8日)吳彥祖在社交平台發文慶祝與老婆Lisa S.結婚14周年,他曬出自製蛋糕,並向老婆高調示愛:「我倆都忘了今年的結婚紀念日,但我在最後一刻想起來了,然後就做了這個蛋糕。本來我打算做四個,但烤箱塞不下了,只好改成兩個。14年的婚姻,在一起22年。Lisa說實話,沒有你我活不下去!!愛你!!!」

吳彥祖與太太Lisa S.及女兒吳斐然(Raven)定居美國。(IG@thelisa_s)

吳彥祖在社交平台發文慶祝與老婆Lisa S.結婚14周年,他曬出自製蛋糕,並向老婆高調示愛。(IG@thatdanielwu)

吳彥祖與當時相戀8年的Lisa S.在2010年於訂情地南非舉行婚禮,一轉眼已經14年。相中所見,蛋糕上寫上:「Here's to 14 really really long years!How did we survive?(14年了,真是段漫長歲月!我們是怎麼走過來的?)」而Lisa S.亦有留言:「I love you so much!! 14 years have flown by having you to cruise through this crazy life together. Maybe next year I’ll remember, probably not, but maybe…(我太愛你了!14年的時光飛逝,與你一起走過這瘋狂的人生。也許明年我會記得,也許不會,但也許…)」

相戀22年!(IG@thatdanielwu)

金童玉女。(IG@thelisa_s)

公認為一代男神的吳彥祖,擁有靚仔外形,但就深情又專一,婚後14年來緋聞絕跡,更向老婆公開表白「沒有你我活不下去」,男神的癡情令人感嘆!而吳彥祖同Lisa S.的愛情故事亦是一段佳話,據知Lisa S.的父親是拉斯維加斯凱撒宮賭場CEO,身為豪門千金小姐的她原本生活無憂,但她就選擇隻身來港做模特兒,Lisa S.第一次在雜誌封面見到吳彥祖時就對他一見鍾情,兩人因工作關係而相識,很快就墮入愛河。Lisa S.原本是個不婚主義者,也不喜歡小朋友,但一趟南非之旅令兩人都有改變,最後他們也是在南非森林結婚。

婚後3年Lisa S.誕下女兒Raven。(IG@thatdanielwu)

婚後3年Lisa S.誕下女兒Raven,一家三口幸福美滿。不過2020年吳彥祖曾分享一張洗手液照片,並表示:「老實說,結婚快十年了,我的生殖器可能是全身最乾淨的地方,為什麼碰完它們之後要消毒?」,還語出驚人地回覆網民:「Lack of use(缺乏使用)」,疑似自爆缺乏性生活,掀起網民熱議!不過相信都只是講笑,Lisa S.曾大讚吳彥祖是滿分好老公同完美爸爸,兩公婆感情要好,而Lisa S.亦淡出Model界,更由名模變為策騎高手,成為一位專業馬術運動員!

語出驚人!(IG截圖)

兩公婆感情要好。(IG@thelisa_s)

Lisa S.如今已是一位專業馬術運動員!(IG@thelisa_s)