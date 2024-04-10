逆天奇案2｜李龍基戲內戲外都坐擁多個物業　網民：真人真事改？

TVB新劇《逆天奇案2》由陳展鵬、林夏薇、方力申及黃智賢等人主演，劇集一播出已經吸引到不少網民留意。除了有早前麥玲玲在劇中客串富婆「霍太」一角，出動多個私伙名牌手袋、珠寶及高踭鞋外，前日（8日）一集亦因為李龍基在劇中的對白而備受關注。

麥玲玲為拍好《逆天奇案2》出錢又出力，相當認真對待角色。

李龍基攜帶不少物品予未婚妻王青霞。（梁碧玲攝）

李龍基於劇中飾演黃智賢父親「福伯」，他上門巡視自己的物業，但卻被誤會是黑社會非法收樓的人，更被警員帶回警署，意外發現是大地主。劇中李龍基除了兩個自住單位及兩個舖位外，還瞞著黃智賢擁有六個唐樓單位，名副其實是「大地主」，李龍基還說：「我會睇實！」他指會看著劇中的「六層樓」。

李龍基上門巡視自己的物業，但卻被誤會是黑社會非法收樓的人。(《逆天奇案2》截圖)

李龍基於劇中飾演黃智賢父親。(《逆天奇案2》截圖)

李龍基話會睇實「六層樓」。(《逆天奇案2》截圖)

劇集播出後，不少網民都指劇集「神預測」。李龍基投資有道坐擁七個物業，剛好與劇情十分相似，有網民指李龍基戲如人生，更笑言指劇集是否用真人真事寫成。而黃智賢劇中更問李龍基：「你老老實實話我知，除咗我哋住緊嗰兩層樓，兩間舖同呢六層唐樓，仲有冇收埋其他嘢啊？有冇啲喺外國㗎？除咗物業之外，有冇股票啊基金啊？二奶三奶啊私生子啊？」李龍基立即說：「冇啊冇啊！你唔好亂講啊。」網民笑指黃智賢像李龍基女朋友（指王青霞）般質問他，就像現實一樣。

不少網民都指劇集「神預測」。(《逆天奇案2》截圖)

李龍基投資有道坐擁七個物業，剛好與劇情十分相似。(《逆天奇案2》截圖)