逆天奇案2｜郭柏妍原來唔係被姦殺　同鄭俊弘床戲被嫌太長冇嘢睇

TVB新劇《逆天奇案2》由陳展鵬、林夏薇、方力申及黃智賢等人主演，劇集一播出已經吸引到不少網民注意。昨日（10日）一集講到馬家強（鄭俊弘 飾演）用「腦波儀」向方力申講出三十年前的故事，怎麼認識王珊珊（郭柏妍 飾演）。

TVB新劇《逆天奇案2》由陳展鵬、林夏薇、方力申及黃智賢等人主演。(《逆天奇案2》截圖)

馬家強（鄭俊弘 飾演）用「腦波儀」向方力申講出三十年前的故事。(《逆天奇案2》截圖)

鄭俊弘當年出身名門望族，但因為政治婚姻而與妻子鬧得不愉快，而這個時候郭柏妍的出現令鄭俊弘終於抵受不住誘惑出軌。鄭俊弘與郭柏妍互有好感，最終發展出婚外情，但因為鄭俊弘已婚的身份，所以一直把郭柏妍安置在偏遠的地方。

鄭俊弘當年出身名門望族，但因為政治婚姻而與妻子鬧得不愉快。(《逆天奇案2》截圖)

郭柏妍的出現令鄭俊弘終於抵受不住誘惑出軌。(《逆天奇案2》截圖)

劇中亦有鄭俊弘與郭柏妍的親熱鏡頭，他們情到濃時回到該屋中發生關係。鏡頭可見最初先是鄭俊弘主動親吻郭柏妍，當他脫去外衣後就見到郭柏妍主動的坐在鄭俊弘身上親吻。而他們一起了一段日子後，郭柏妍期待著鄭俊弘能與她組織家庭，可惜鄭俊弘早已經結婚，但仍然對郭柏妍說著「只愛她一個」。

鄭俊弘與郭柏妍的親熱鏡頭。(《逆天奇案2》截圖)

郭柏妍主動的坐在鄭俊弘身上親吻。(《逆天奇案2》截圖)

最後終於講到郭柏妍到底是怎樣死去而變成枯骨，原來是因為鄭俊弘的家人知道他的婚外情而強迫他們分開，而郭柏妍則說：「我哋講好咗㗎，佢哋唔畀我哋一齊，我哋就一齊死。」鄭俊弘說：「可能仲有兩全其美嘅辦法呢？」鄭俊弘求她多給一點時間，他會解決問題，之後便情深地擁吻，繼而再次發生關係。在他們發生關係後，郭柏妍突然反常拿著刀衝到鄭俊弘身邊說要先殺了他再自殺，但見他十分懦弱，最後她選擇了在鄭俊弘面前自殺，而鄭俊弘亦因為在跑出去請救兵時被車撞到而癱瘓，真相亦隨之而活埋。

原來是因為鄭俊弘的家人知道他的婚外情而強迫他們分開。(《逆天奇案2》截圖)

鄭俊弘求她多給一點時間，他會解決問題，之後便情深地擁吻，繼而再次發生關係。(《逆天奇案2》截圖)

鄭俊弘求她多給一點時間，他會解決問題，之後便情深地擁吻，繼而再次發生關係。(《逆天奇案2》截圖)

今集播出之後就有不少網民覺得鄭俊弘與郭柏妍的親熱鏡頭「長得有啲過分」，而且覺得他們的部分好像說得太長，因為只需要知道郭柏妍的死因。亦有網民覺得床戲方面「唔夠喉」，指他們都穿得太多，應該少穿二件讓大家可以一飽眼福。

不少網民覺得鄭俊弘與郭柏妍的親熱鏡頭「長得有啲過分」。(《逆天奇案2》截圖)