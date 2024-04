中年好聲音2 紅白大戰｜譚輝智抵死港普成焦點　陳慧嫻忘記畀分

第一及第二季均大獲好評的《中年好聲音》,今年將承接傳統繼續「紅白大戰」—《中年好聲音2 紅白大戰》,節目將於明晚(14日)九點十五分翡翠台播映,演出歌手除有18位「中2生」,還有《中年好聲音》首屆冠軍周吉佩,及「中1生」支嚳儀分別擔任白組及紅組領隊,白組選手有譚輝智、黃劍文、劉威煌、陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、王玥、梁浩賢、甘永傑;紅組選手有古淖文、顏米羔、安雅希、沈宗賢、陳燕娜、鄭梓浩、劉可、王學琳、尹新杰。評審方面除了繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐外,還有「小辣椒」谷婭溦。

譚輝智抵死港普。

節目最驚爆環節,莫過於「中2生」與評審「互換身份」環節。相關環節,古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、陳俞霏將分別扮演陳慧嫻、伍仲衡、肥媽、周國豐及張佳添;至於評審伍仲衡、周國豐、張佳添及肥媽則會輪流出場獻唱自己親自再填詞或是重新改編的歌曲。以「手緊」見稱的伍仲衡、孖住周國豐打頭陣獻唱親自改詞的《低分之王》,劈頭第一句即引爆笑彈及共鳴:「我畀分不夠善良,你別皺眉…」,之後伍仲衡還自踩對耳生到上額頭,十分啜核!以連串抵死歌詞唱盡自己、周國豐及《中年2》搞笑事的伍仲衡,最後「瞓晒地」謝天下,遭周國豐喝止:「夠喇!」司儀車婉婉欣賞完整個精彩表演後笑言:「你(伍仲衡)根本係畀作曲耽誤咗嘅填詞人!」周國豐還自爆專誠在表演前找韋綺姍惡補歌藝。而張佳添及肥媽獻唱亦先後成功炒熱現場氣氛,肥媽亦有親自填詞答謝所有媒體一直以來對《中年》系列的支持,場面熱鬧又感動。

睇評審嘅反應,就知有幾好笑。

除了台上表演精彩,台下評分時間亦相當Funny;五位「偽評審」中,以譚輝智及黃劍文「還原度」最高,輝智除了跟足伍仲衡經常在鏡頭前露出可愛疑惑表情,搞笑技能解鎖的輝智,又學伍仲衡大講港普,其中一句「我要跳出我的comfort zone」、引爆全場掌聲及笑容。黃劍文除了四眼Look及認真眼神倒模周國豐,水蛇春的「專業對白」亦令全場笑破肚皮:「呢首歌嘅創作背景哩…(下刪數百字)」古淖文及米羔則選擇以誇張style扮演慧嫻及肥媽,前者全程展現「少女心」,更玩轉慧嫻投入至一度忘記畀分的經典場面兼學慧嫻晒英文:「You are what I am looking for!」至於米羔除了高度還原肥媽愛哭一面,又全程不斷起身坐低、與觀眾互動兼與譚輝智扮鬧交模仿肥媽的「《中年》日常」,同樣抵死。坐在台下做觀眾的肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐,則全程笑到拍晒手兼擘大口。

睇評審嘅反應,就知有幾好笑。

《紅白大戰》除了好歌連場兼夠晒爆笑,更不乏感動位。在最後一個環節,眾人先後獻唱《流星雨》、《Today》及《差一點我們會飛》,由於歌詞感人,加上背後屏幕播放大量「中2生」的珍貴集體回憶及感人片段,令到眾人先後感動落淚,當中以安雅希及車婉婉哭得最厲害。最後,「中2生」更輪流大拋感人Bite,劉威煌說:「我覺得喺呢個比賽入面,我哋個個都係贏家,因為我哋識咗一班好好嘅兄弟姊妹。」黃劍文說:「由那些年開始我哋成為好朋友,一齊追夢,依家我哋係大家庭。」