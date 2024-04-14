盤點塊面忽然腫爆藝人　天后曾自嘲「十級飽滿」：呑了一枝粗鹽

人妻吳若希（Jinny）近日新相被批塊面又腫又膠，似足真人版面包超人。其實不少女星都因為各種不同的原因忽然面腫，甚至腫過豬頭，嚇壞也笑壞一眾粉絲，讓我數一數吧！

Jinny留言解釋：「女人仲(總)有幾日會腫d既。」（IG/@jinnyng）

馮盈盈曾笑話食得太多糉，引至面部腫起，之後才正式解釋，原來她去了剝智慧齒所致，十足動漫主角哈姆太郎的倉鼠朋友，自封為「哈姆太盈」。

自封為「哈姆太盈」。（IG/@crystalfyy）

傅嘉莉（Kelly）曾透露，為了變靚而決定於38歲之齡箍牙，又自爆自己經常為了拍節目或拍劇而服用荷爾蒙藥，更因此令身體有副作用。

面腫腫拍節目。（葉志明 攝）

歌手洪卓立（Ken）曾是一名花美男，但近年面容浮腫，外貌大崩壞。

拍劇時，他被指是大叔。（YouTube影片截圖）

點擊下圖重溫洪卓立外貌變化：

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曾獲金馬影后的內地女星周冬雨曾去拔智齒，但拔完五天後臉依然腫得如此嚴重，她寫道：「拔完智齒五天後臉依然腫成這樣，有人遇到過這種情況嗎？這樣出現還有人認識嗎？」語氣可憐，笑翻網民。

周冬雨正常樣！（微博照片）

周冬雨腫樣！（微博照片）

嫁入豪門的吳千語亦曾忽然面腫，但吳千語大方回覆：「開薰（開心）」，對此毫不在意。有網民則稱讚有肉地的吳千語非常可愛。

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內地女星劉亦菲憑給人仙氣十足的外表、空靈的氣質，加上精湛演技，圈粉無數。但有內地網民在微博分享於酒吧偶遇劉亦菲的照片，他指出當時發現一位外型清秀兼皮膚白晢女子，就算在室內地方都戴住太陽眼鏡，細看之下才認出是劉亦菲。雖然星味十足，但網民指在吃瓜子的劉亦菲，竟然有明顯雙下巴，笑她近期發福不少，「神仙姐姐」都有崩壞一日。

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一向Fit爆的鄭秀文同樣試過腫到與楊千嬅撞樣，她更自嘲「十級飽滿」：「Mi估計自己拍這張照片前一晚,大概是狂飲了十碗超級味精麻辣火煱湯🍲另加七包薯片然後再鯨呑了一枝粗鹽🧂， 面型就會有如此”十級飽滿”的效果。 簡直不是蘋果肌咁簡單,是史上第一種西瓜肌。