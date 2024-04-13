MIRROR首登FOX5 New York受訪　盼有更多機會接觸海外觀眾

MIRROR 成首隊香港/華人藝人受訪《Good Day New York》。

MIRROR完成三藩市、洛杉磯巡唱後，日前飛抵紐約，稍作休息後，一大早去到FOX5 New York接受《Good Day New York》主持 Curt Menefee 及 Rosanna Scotto訪問。值得一提，節目首次邀請華人/香港藝人受訪，MIRROR真係超級威水。被FOX5以「The new kings of Cantopop」嘅MIRROR，仲跳唱埋新歌《Day 0》，雖然錄影廠因場地有限，令到大家唔可以「一」字排開，但彈出彈入嘅演繹，為一眾鏡粉帶來不少歡樂。

去埋CNN。

MIRROR前晚到達紐約稍作休息後，便現身FOX電視台進行《Good Day New York》的直播訪問，為最新英文單曲〈Day 0〉進行宣傳。過去韓團ITZY、SEVENTEEN、GOT7，甚至加拿大歌手Shawn Mendes亦曾登上該節目。節目中，12子除了演繹新歌〈Day 0〉外，他們更接受了兩位節目主持Rosanna Scotto及Curt Menefee的訪問，當中他們提及到達紐約時及於美國演出的感受， 12子覺得能夠在美國演出，對他們來說實在難以置信，由抵達機場一刻至已感受到大家對MIRROR的愛，Ian道：「我哋嚟到美國已經喺三藩市同洛杉磯做咗兩場Show，都好期待喺紐約UBS Arena嘅演出。」被問到想跟誰人合作，Stanley表示：「一定係Dame D.O.L.L.A，我哋都超級興奮，因為我哋部份係NBA球星嘅擁躉，所以能夠同Dame合作，係莫大嘅榮幸。」

再拉大隊去打卡。

事後MIRROR分享能參與這次訪談的感受，其中Anson Lo道：「今次好榮幸上到FOX呢個節目，其實由細到大都冇諗過可以上到美國一個咁著名嘅電視節目，甚至可以喺上面表演兼且同主持玩，呢件事對自己嚟講好奇妙。我哋以MIRROR呢個身份見識咗好多，特別係紐約，因為呢個地方真係好大，更加令我哋覺得自己好渺小，所以呢個係一個好好嘅第一步，令我哋更加有動力繼續前進。」

Edan亦表示：「好榮幸，冇諗過可以上海外嘅一個訪談節目做訪問，同時亦都好緊張，因為喺一個唔係自己熟悉嘅地方，然後要表演，仲要接受英文訪問，大家都好緊張呢次表演同訪談，但我覺得大家都好盡力做到最好。好開心有咁嘅機會，希望未來有更加多咁嘅機會。」Stanley亦表示：「可以上到FOX呢個節目，感覺係超級Amazing，所以我哋非常珍惜今次嘅機會，希望可以做得再好啲。希望大家會喜歡我哋嘅表演啦！」姜濤亦道：「我哋MIRROR好開心有呢次機會，希望未來日子可以有更多人聽到我哋嘅作品。」