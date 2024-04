MIRROR首登FOX5 New York受訪　盼有更多機會接觸海外觀眾

MIRROR 成首隊香港/華人藝人受訪《Good Day New York》。

MIRROR完成三藩市、洛杉磯巡唱後,日前飛抵紐約,稍作休息後,一大早去到FOX5 New York接受《Good Day New York》主持 Curt Menefee 及 Rosanna Scotto訪問。值得一提,節目首次邀請華人/香港藝人受訪,MIRROR真係超級威水。被FOX5以「The new kings of Cantopop」嘅MIRROR,仲跳唱埋新歌《Day 0》,雖然錄影廠因場地有限,令到大家唔可以「一」字排開,但彈出彈入嘅演繹,為一眾鏡粉帶來不少歡樂。

去埋CNN。

MIRROR前晚到達紐約稍作休息後,便現身FOX電視台進行《Good Day New York》的直播訪問,為最新英文單曲〈Day 0〉進行宣傳。過去韓團ITZY、SEVENTEEN、GOT7,甚至加拿大歌手Shawn Mendes亦曾登上該節目。節目中,12子除了演繹新歌〈Day 0〉外,他們更接受了兩位節目主持Rosanna Scotto及Curt Menefee的訪問,當中他們提及到達紐約時及於美國演出的感受, 12子覺得能夠在美國演出,對他們來說實在難以置信,由抵達機場一刻至已感受到大家對MIRROR的愛,Ian道:「我哋嚟到美國已經喺三藩市同洛杉磯做咗兩場Show,都好期待喺紐約UBS Arena嘅演出。」被問到想跟誰人合作,Stanley表示:「一定係Dame D.O.L.L.A,我哋都超級興奮,因為我哋部份係NBA球星嘅擁躉,所以能夠同Dame合作,係莫大嘅榮幸。」

再拉大隊去打卡。

事後MIRROR分享能參與這次訪談的感受,其中Anson Lo道:「今次好榮幸上到FOX呢個節目,其實由細到大都冇諗過可以上到美國一個咁著名嘅電視節目,甚至可以喺上面表演兼且同主持玩,呢件事對自己嚟講好奇妙。我哋以MIRROR呢個身份見識咗好多,特別係紐約,因為呢個地方真係好大,更加令我哋覺得自己好渺小,所以呢個係一個好好嘅第一步,令我哋更加有動力繼續前進。」

Edan亦表示:「好榮幸,冇諗過可以上海外嘅一個訪談節目做訪問,同時亦都好緊張,因為喺一個唔係自己熟悉嘅地方,然後要表演,仲要接受英文訪問,大家都好緊張呢次表演同訪談,但我覺得大家都好盡力做到最好。好開心有咁嘅機會,希望未來有更加多咁嘅機會。」Stanley亦表示:「可以上到FOX呢個節目,感覺係超級Amazing,所以我哋非常珍惜今次嘅機會,希望可以做得再好啲。希望大家會喜歡我哋嘅表演啦!」姜濤亦道:「我哋MIRROR好開心有呢次機會,希望未來日子可以有更多人聽到我哋嘅作品。」