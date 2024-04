無綫申請改動頻道獲通訊局批准　鳯凰衛視香港台及TVB Plus將啟播

早前TVB向通訊局申請改動頻道編排,TVB 四月十五日發公告宣布已獲批准,4月22日起82頻道推出「」,取代原有的「J2」台,會播放六合彩、賽馬節目等。85頻道推出「鳳凰衛視香港台」取代「無綫財經體育資訊台」。

【TVB公告全文】

TVB Plus 啟播

茲提述二零二三年十一月二十七日電視廣播有限公司 (「本公司」) 就我們頻道重組等事宜所發布的公告。

本公司董事局 (「董事局」) 欣然宣布,通訊事務管理局已批准 TVB Plus (頻道編號82) 在我們的本地免費電視平台上啟播,生效日期為二零二四年四月二十二日。TVB Plus 是一個綜合頻道,通過將免費電視内容與 myTV SUPER 和無綫電視社交媒體賬戶等數位平台的互動內容相結合,提升觀眾的觀賞體驗。TVB Plus 亦將作為一個實驗性內容和形式的平台,吸引我們傳統觀眾以外更大的觀眾群。

TVB Plus 將提供引人入勝的戲劇、非戲劇、財經及體育等一系列的多元化節目,及展示我們製作團隊的專長的原創作品。

除了啟播 TVB Plus 外,通訊事務管理局亦已批准鳳凰衛視香港台 (頻道編號 85) 納入我們的本地免費電視平台,於二零二四年四月二十二日起生效。

作為本地免費電視持牌機構,本公司致力於確保我們的內容 (不論是自製或是外購的) 均符合香港的適用監管要求。

承董事局命

署理公司秘書

陳樹鴻

香港,二零二四年四月十五日