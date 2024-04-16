Mayanne小喇叭｜嘉賓似每段友誼記錄　同吳若希識於微時一齊長大

由麥美恩（Mayanne）、曾展望（GM）主持的TVB清談節目《Mayanne小喇叭》本周四（18日）、五（19日）播出終極篇，第11集邀得一眾「獎老」林曉峰、錢嘉樂、阮兆祥、蘭茜以及曾志偉齊齊大談推出近30年的遊戲節目《獎門人》，第12集則邀得朱咪咪、Bob（林盛斌）、吳若希、袁偉豪一起探討「襟撈」。

一班「獎老」擔任嘉賓。

（左起）麥美恩、吳若希、袁偉豪、朱咪咪、林盛斌、曾展望。

《獎門人》不知不覺推出近30年，Mayanne表示有幸認識到一班「獎老」，她特別想多謝蘭茜，「多謝茜姐！有種相逢恨晚的感覺，她不停地蛻變，為觀眾帶來不同的自己，這跟我很相似。」Mayanne說：「茜姐曾經一度被指是『西瓜刨』，面對過很多很Harsh的批評和難聽的說話，不過她通通都捱過去。」跟蘭茜一樣，Mayanne亦是「女獎老」：「很多時都要做『下把位』，但亦因此而很快入屋。有時有女生會玩到走光，我們便隨即發揮到作用，亦有為女生發聲的功能。」她很欣賞蘭茜經常會自我增值：「她的美是從內散發到外，會不停地吸收各種知識，愈來愈有氣質。」

Mayanne感激蘭茜。

第11集邀得一眾「獎老」林曉峰、錢嘉樂、阮兆祥、蘭茜以及曾志偉齊齊大談推出近30年的遊戲節目《獎門人》。

第11集邀得一眾「獎老」林曉峰、錢嘉樂、阮兆祥、蘭茜以及曾志偉齊齊大談推出近30年的遊戲節目《獎門人》。

第11集邀得一眾「獎老」林曉峰、錢嘉樂、阮兆祥、蘭茜以及曾志偉齊齊大談推出近30年的遊戲節目《獎門人》。

節目有如是Mayanne友情的記錄，最後一集的其中一位嘉賓是Mayanne的好姊妹吳若希（Jinny）。Mayanne和Jinny識於微時，Mayanne透露：「入行不足一年便幫娛樂新聞台做專訪，我的第一位受訪者就是Jinny，那次是情人節專訪，我們還在姻緣石取景做訪問。」她形容當時的自己如一張白紙：「很緊張，要問Jinny感情問題。怎料她竟然自爆愛情故事，猶記得她在姻緣石前寫上與當時男朋友的事，哈哈哈！」Mayanne又指Jinny很有姐姐感覺經常照顧她：「疫情期間，Home Sick得很嚴重，Jinny兩夫婦邀請我上他們家吃飯，令我感受到家庭溫暖。」Mayanne有感很難得在工作上遇到朋友，並笑言：「沒想到會跟歌手做朋友。」

Mayanne同Jinny曾扮不和。

Mayanne同Jinny識於微時。

Mayanne同Jinny一起拍攝《森美旅行團》系列。