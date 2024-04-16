李佳芯踢爆李思捷隱瞞扮《智能雪人》 高EQ霸氣回應「解凍」說法

李佳芯、譚俊彥和姜大衞等演員今日（16日）出席《麻雀樂團》拜神，率先分享新劇造型。李佳芯接受《香港01》訪問談及新劇角色：「監製就形容佢係一個女漢子，有柔弱同埋剛強嘅一個人，同譚俊彥嘅關係都幾close，由細到大都認識。」她繼續指與譚俊彥有感情戲，並表示：「好close嘅關係，最後會唔會發展更加多，就要等觀眾自己睇。」

李佳芯、譚俊彥和姜大衞等演員今日（16日）出席《麻雀樂團》拜神。（張祖銘攝）

講到姜大衛（John哥）首次憑電影《白日之下》勇奪金像獎「最佳男配角」，他說：「頭先嚟到已經恭喜佢，咁啱今日嗰兩場就拍我哋一家，連埋John哥一齊食飯，順便喺套劇裏面同佢慶祝埋。」

提及李思捷在TVB新綜藝《福祿壽訓練學院》扮《智能雪人》 ，她表示：「我有聽佢哋啱啱講，不過我自己冇睇。咁我覺得如果公司攞返呢樣嘢嚟開玩笑，證明我哋公司開明咗開通咗。」至於李思捷在節目當中講及「如解凍，請講解凍」，被網民暗指刻意狂串李佳芯成功「解凍」復出拍戲，她說：「呢樣嘢近呢幾年都聽過，我每一次出嚟每一次都問，都係答同樣嘅嘢，但其實都見到我。」她強調：「最緊要下次再見到我。」

李佳芯冇睇過李思捷《福祿壽訓練學院》扮《智能雪人》 ，講明唔會嬲對方。（張祖銘攝）

講到李思捷換衫場面打格仔，她表示：「劇情上我都有打格仔，佢食返呢樣嘢都OK！」她繼續只不會因此嬲咗李思捷，並笑言：「唔知佢嗰日係咪拍攝，佢嗰日見到我就即刻有口難言，話有啲嘢好想同我講，但係又唔講得，咁我終於明白點解佢會咁樣，原來佢係想玩一個咁樣嘅主題。」

對於早前任嘉賓慘被P走職訓局，她說：「嗰一次我就去一個戲劇上嘅分享，之後我都冇理咁多就繼續工作，每個部門都有自己處理方法，我自己就唔去評論。」