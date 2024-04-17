東張西望｜非禮犯出獄變KOL網上騙色拍性愛片　受害少女最細13歲

無綫《東張西望》前晚 (15/4) 報道了一名曾犯非禮案入獄的謝姓男子，出獄後改頭換面，化身成坐擁過萬粉絲的KOL，疑透過社交網哄騙少女到家中侵犯，還會偷拍性愛過程，當中更有未成年的少女。據悉受害少女逾20人，她們因擔心裸照被流出而啞忍，有5名受害人勇敢向《東張》公開事件，力數該名賤男惡行，其中一名只有13歲的少女更懷疑被傳染性病，令人發指。

《東張西望》報道有賤男騙少女上床。(節目截圖)

《東張西望》報道有賤男騙少女上床。(節目截圖)

一名化名Candy的受害者表示自己4年前被非禮，當年她只有14歲，她回家時遭一名自稱售貨員的25歲謝姓男子尾隨入升降機，並要求Candy帶他到樓層的垃圾房，然後便對Candy大肆非禮，該男子其後被控遊蕩罪和非禮罪罪成，判囚33個月，現已刑滿出獄。Candy指該名男子出獄後竟然改頭換面，繼續作奸犯科，她聽過其他受害者與該名男子對話的錄音，肯定是當年非禮她的人。

受害大爆賤男惡行。(節目截圖)

受害人Kitty就表示從男方的IG，覺得對方背景、性格不錯，對方經常邀請她到家中，問她要否過夜。受害人Kathy真的到了男方家中，結果被侵犯了，期間她聽到對方的家人返家，曾拍門求助但未獲回應。受害人Apple指自己慘被對方侵犯奪去初夜，事發時她只有13歲：「我一入去，佢就叫我去張床，佢就無端端推低我，跟住就發生咗關係。」受害人Angel甚至質疑被男方傳染了性病，表示：「我接觸佢第二日，發現有啲唔舒服，醫生話係陰道炎，情況斷斷續續，一直都未好返。」Kathy亦透露有不少受害人於2023年8、9月後，與該名男子發生完性行為，均全都患上性病：「佢哋話係疱疹，要食抗生素治療。好可怕，你有性病，都要喺知情情況下傳染畀女事主，好不負責任。」受害人Angel被該男偷拍了性愛短片。受害人Janice則被該男拿着手機當住她面前狂影兼拍片。多位女事主更在該男子的家中被對方偷了錢。

紋身男疑向少女騙色兼偷錢。(節目截圖)

紋身男疑向少女騙色兼偷錢。(節目截圖)

紋身男疑向少女騙色兼偷錢。(節目截圖)