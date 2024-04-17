東張西望｜黎寬怡聽受害人講被侵犯過程眉頭皺　難過到邊安慰邊哭

《東張西望》連續數晚報道一名曾犯非禮案入獄的謝姓男子，出獄後改頭換面，化身成坐擁過萬粉絲的網紅，疑透過社交平台騙少女到家中侵犯，他更偷拍與少女的性愛過程。今日（17日）一名13歲化名Apple的女生於電話中向黎寬怡講述被侵犯的過程，黎寬怡更一度聽到眉頭一皺。

紋身男疑向少女騙色兼偷錢。(節目截圖)

一名13歲化名Apple的女生於電話中向黎寬怡講述被侵犯的過程。(節目截圖)

黎寬怡更一度聽到眉頭一皺。(節目截圖)

《東張西望》節目組藉着交收為名，約見這名謝姓男子，但現身的卻是一名女子，原來這名女子是謝姓男子的女朋友。黎寬怡聯同受害人Kathy一起向這名女子表明來意，希望可以透過她來約到謝姓男子現身。經過一輪游說後，這名女子態度終於軟化，Kathy亦將自己過去的經歷向這名女子分享：「我淨係知佢犯咗法，但原來之後都依然做啲咁嘅事囉，仲傷害埋你，傷害埋其他女仔。佢哋啱啱讀書咋，第一二次拍拖就遇到啲咁嘅人。」這名女子聽完後情緒突然激動，忍不住哭了起了。

《東張西望》節目組藉着交收為名，約見這名謝姓男子，但現身的卻是一名女子。(節目截圖)

這名女子聽完後情緒突然激動，忍不住哭了起了。(節目截圖)

黎寬怡見狀亦立即上前加以安慰，更給予對方一個擁抱，黎寬怡更說到哭：「好多受害人，特別係同我傾過電話嘅女仔，佢哋好難過，你明唔明啊？佢哋嘅第一次就咁就畀個渣男攞走咗，佢哋到依家都唔知點樣去面對，曾經仲要有啲女仔同我講佢有性病！」她一邊安慰這名女子，自己亦一面表示難過。

黎寬怡見狀亦立即上前加以安慰，更給予對方一個擁抱。(節目截圖)