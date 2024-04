陳冠希傳棄美國豪宅移民日本　一家賞櫻被偶遇本尊為一句話感困擾

陳冠希自從與秦舒培結婚及誕下愛女Alaia後,即擺脫過往的「壞孩子」形象,變身24孝老竇,不時在社交平台分享與愛女的互動。而近日一家三口現身日本賞櫻,被不少網民捕獲,見到他們去佐佐木公園的櫻花樹下野餐,樂也融融。

陳冠希做老竇後錫到囡囡燶。(IG@edisonchen)

陳冠希完全被女兒收服,成首廿四孝老竇。(IG@edisonchen)

陳冠希同老婆秦舒培好恩愛。(IG@edisonchen)

有網民在日本佐佐木公園撞到陳冠希一家人野餐。(微博@芒果撈小萌主)

陳冠希與太太拎住野餐籃。(微博@芒果撈小萌主)

近日再有網民貼出在川越偶遇陳冠希一家,他們正在河上坐船賞櫻,櫻花瓣被微風吹至緩緩飄落,形成「櫻吹雪」美景,畫面唯美如海報。網民表示原本只想隨便拍拍風景照,旅行完回國後整理照片,放大一看方發現是陳冠希!網民笑說:「當你在看一週前去川越拍的影片,赫然發現當時其實有拍到陳冠希的機率有多少?」

再有網民撞到陳冠希在河上坐船賞櫻,畫面唯美幸福。(Threads@shushufreedom)

近日陳冠希頻頻在日本被偶遇,有指最易撞到他的地方是中目黑附近的咖啡店Sidewalk Stand,台灣傳媒更說,雖然早前他以2.5億台幣(約6380萬港元)購入美國豪宅,不過為了打理潮牌生意,他決定移居東京,所以才時常出現在當地。

陳冠希早前被指衰老,但近日外貌狀態回勇。(IG@edisonchen)

有台灣傳媒指,陳冠希豪擲6380萬買完美國豪宅,但決定移居日本。(IG@edisonchen)

陳冠希早前用女兒為自己的童裝服飾做生招牌。(IG@edisonchen)

而陳冠希前日在社交平台就特別提到,自己被撞到時,常常因一句話感困擾,他說:「IT ANNOYS ME WHEN SOMEONE WALKS AND ASKS ME IF IM EDISON CHEN …… WHAT AM I SUPPOSED TO SAY ???? CAN SOMEONE PLEASE TELL ME(當有人走過來問我是不是陳冠希,真的讓我感到困擾,到底我應該說什麼?有沒有人可以告訴我?)」有人就建議他用《記得我嗎》歌詞:「我叫陳冠希,大聲唸一遍。」回覆,也有人留言:「說『問你媽媽』吧」陳冠希就讚這個提議幾好,會考慮看看。