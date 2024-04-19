陳冠希傳棄美國豪宅移民日本　一家賞櫻被偶遇本尊為一句話感困擾

陳冠希自從與秦舒培結婚及誕下愛女Alaia後，即擺脫過往的「壞孩子」形象，變身24孝老竇，不時在社交平台分享與愛女的互動。而近日一家三口現身日本賞櫻，被不少網民捕獲，見到他們去佐佐木公園的櫻花樹下野餐，樂也融融。

陳冠希做老竇後錫到囡囡燶。（IG@edisonchen）

陳冠希完全被女兒收服，成首廿四孝老竇。（IG@edisonchen）

陳冠希同老婆秦舒培好恩愛。（IG@edisonchen）

有網民在日本佐佐木公園撞到陳冠希一家人野餐。（微博@芒果撈小萌主）

陳冠希與太太拎住野餐籃。（微博@芒果撈小萌主）

近日再有網民貼出在川越偶遇陳冠希一家，他們正在河上坐船賞櫻，櫻花瓣被微風吹至緩緩飄落，形成「櫻吹雪」美景，畫面唯美如海報。網民表示原本只想隨便拍拍風景照，旅行完回國後整理照片，放大一看方發現是陳冠希！網民笑說：「當你在看一週前去川越拍的影片，赫然發現當時其實有拍到陳冠希的機率有多少？」

再有網民撞到陳冠希在河上坐船賞櫻，畫面唯美幸福。（Threads@shushufreedom）

近日陳冠希頻頻在日本被偶遇，有指最易撞到他的地方是中目黑附近的咖啡店Sidewalk Stand，台灣傳媒更說，雖然早前他以2.5億台幣（約6380萬港元）購入美國豪宅，不過為了打理潮牌生意，他決定移居東京，所以才時常出現在當地。

陳冠希早前被指衰老，但近日外貌狀態回勇。（IG@edisonchen）

有台灣傳媒指，陳冠希豪擲6380萬買完美國豪宅，但決定移居日本。（IG@edisonchen）

陳冠希早前用女兒為自己的童裝服飾做生招牌。（IG@edisonchen）

而陳冠希前日在社交平台就特別提到，自己被撞到時，常常因一句話感困擾，他說：「IT ANNOYS ME WHEN SOMEONE WALKS AND ASKS ME IF IM EDISON CHEN …… WHAT AM I SUPPOSED TO SAY ???? CAN SOMEONE PLEASE TELL ME（當有人走過來問我是不是陳冠希，真的讓我感到困擾，到底我應該說什麼？有沒有人可以告訴我？）」有人就建議他用《記得我嗎》歌詞：「我叫陳冠希，大聲唸一遍。」回覆，也有人留言：「說『問你媽媽』吧」陳冠希就讚這個提議幾好，會考慮看看。