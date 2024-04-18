仙樂飄飄｜JW帶埋家姐、媽媽捧場　分享生意經自誇叻女

JW細細個已經睇《仙樂飄飄處處聞》。（葉志明攝）

音樂劇《仙樂飄飄處處聞》香港站今晚（18日）揭開序幕，陳志雲、盧覓雪、陳詠燊、黃妍、小塵埃、「老闆仔」黃梓樂、JW均有捧場。

張德蘭。（葉志明攝）

JW與家姐、媽媽一齊到場。她接受訪問時透露家姐小時候曾在學校演出該劇，而媽媽亦不時讓她們看《仙樂飄飄》，所以該劇對JW一家十分有意義，得知香港會公演時，決定要捧場。「成日會喺屋企唱入面啲歌。（會唔會想挑戰音樂劇？）都會，中學時有做過舞台劇，做歌手後反而無試過，都有興趣，我嘅臨場執生反應⋯⋯都Ok嘅。」

盧覓雪。（葉志明攝）

JW 5月將與譚嘉儀、吳業坤到紐約開騷，她表示歌單會盡量滿足當地歌迷，由於是第一次去紐約，所以JW已經做好美食攻略，仲話怕唔夠時間去晒心水餐廳。

陳志雲。（葉志明攝）

JW去年於上環開設椰子主題甜品茶飲店，今年在尖沙咀開分店，提到近年港日熱愛北上消費，身為老闆娘嘅佢如何吸引更多顧客，她說：「我哋會不停研發新產品，而且都會係我試過，好飲先會推出，所以我哋係憑質量引大家，同埋我哋係賣健康，理念都應該吸引到人。」五一黃金周將至，JW笑言每日都想吸引更多客人，又透露生意額因夏天到來而不錯。「我日日都會睇盤數，如果落雨的話就知道另一間鋪會少啲生意，好多嘢都係經營過先會發現。（做生意叻咗？）我個人而家都叻咗。」

謝茜嘉同摩洛哥老公。（葉志明攝）

陳詠燊。( 葉志明攝)