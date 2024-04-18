木村拓哉首演土木工程師音嫌棄戲服　山下智久新劇獲最想收看冠軍

2024年春季日劇登場，分別有由「淚眼男神」吉澤亮領軍的《PICU 小兒集中治療室》特別篇、「日劇天王」木村拓哉主理的《Believe－為你架起的橋樑－》以及「山P」山下智久孭飛的《BLUE MOMENT》 都先後首播，「黃Viu煲劇平台」將緊貼日本陸續上架，讓香港觀眾緊貼男神新作。

山下智久將有以 SDM（特別災害對策總部）為故事主軸的新劇《BLUE MOMENT》播映。

木村拓哉的新劇《Believe－為你架起的橋樑－》則將於4月25日首播。

《PICU 小兒集中治療室》講述初出茅廬的小兒科醫生志子田武四郎（吉澤亮飾）致力打造一個可以接收任何兒童的PICU；現時已播出的特別篇，把故事設定在一年後，某天剛出生不久的女嬰被丟棄在公園，她的臍帶被粗暴割斷、皮膚受傷，武四郎和綿貫梨沙（木村文乃飾）負責術後照顧。此時，一對在事故中身受重傷的姐弟被送到醫院，但是手術室只有一間⋯⋯

由吉澤亮領軍的《PICU 小兒集中治療室》將於4月13日推出特別篇。

2022年日劇《PICU 小兒集中治療室》開播時人氣高企，集集賺人熱淚，讓不少觀眾相當期待續作的誕生！談到原作收視口碑俱佳，吉澤亮坦言非常開心：「《PICU》是我首次主演的富士月九劇，這是一部充滿挑戰的作品。得知《PICU》要推出特別篇時我很高興，因為可以再次和所有演員和工作人員合作。」

而將於4月24日首播的《BLUE MOMENT》以 SDM（特別災害對策總部）為故事主軸，講述SDM本部首席代表兼氣象研究員晴原柑九朗（山下智久飾）與組員們憑藉自身智慧和知識，在前線守護那些因天災受到威脅的人們、拯救生命的故事。

《BLUE MOMENT》講述SDM本部首席代表兼氣象研究員晴原柑九朗（山下智久飾）與組員們憑藉自身智慧和知識，在前線守護那些因天災受到威脅的人們、拯救生命的故事。

睽違七年，山下智久再度主演富士劇，對此他表示十分榮幸，也談到繼《Code Blue》後再次「救急扶危」的心情：「雖然我不能拯救生命，但是有幸接觸過因為《Code Blue》而成為醫生的觀眾，令我非常感動。」除了山下智久，本劇雲集出口夏希、夏帆、水上恆司等知名演員，讓劇集在開播前便引發熱討，還被日本知名戲劇情報網站票選為「2024最想收看第一集的春季日劇」冠軍！

睽違七年，山下智久再度主演富士劇，對此他表示十分榮幸。

除了山下智久，本劇雲集出口夏希、夏帆、水上恆司等知名演員。

至於4月25日首播的《Believe－為你架起的橋樑－》，講述日本建設公司龍頭「帝和建設」的土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾）對工作充滿熱情，更從幾年前開始負責東京市政府傾注心血的龍神大橋建設計劃；但某天施工現場發生了嚴重事故，涉及多人受傷，狩山陸也因此遭到監禁。為了洗清嫌疑，他決定逃獄查明真相！

木材拓哉在新劇解鎖新職業土木工程師，不過劇情講述他陷入冤獄。

《Believe－為你架起的橋樑－》為朝日電視台65周年台慶劇，男神木村為此再度挑戰新職業，化身型男土木工程師，對此他表示：「狩山陸原本應該在工地度過熱鬧快樂的時光，卻因為某種原因被關進監獄，很多衣服連皮帶都不能用，應該是史上最不興奮的試裝。」據悉拍攝大橋事故當日天氣惡劣，但是木村仍然無懼風雨親身上陣，專業態度獲劇組激讚。