51歲陳子聰大病後現身派對面色紅潤　曾經歷大動脈撕裂噴血險死

由永安百貨後人郭志怡（Bonnae Gokson）創辦、位於中環太子大廈頂層的天台酒吧蒲點「SEVVA」，於本月17日結束16年經營。圈中不少名人都趕去作最後朝聖，前商台高層俞琤更在此舉行70大壽派對，場面星光熠熠。不少場內合照亦陸續流出，原來已故賭王何鴻燊二房千金何超儀的老公陳子聰（Conroy）亦有現身。

陳子聰大病後現身派對。（IG圖片）

「天下第一關」鄭紹康昨日在Instagram上載了與陳子聰在派對上的合照，並留言寫道：「每次去生日會大家都有同一個願望，就是個個都要身體健康！ The biggest birthday wish every time is to stay healthy!」相中可見穿上黑色短袖恤衫的陳子聰盤起髮髻，與鄭紹康舉V合照時滿面笑容，雙頰飽滿面狀態極佳，有網民更留言表示：「Conroy面色好好喎！睇落健康過你添呀！」

陳子聰出事後進行多次手術，何超儀陪伴左右。（VCG）

現年51歲的陳子聰前年在澳洲大動脈撕裂，陷入昏迷要立即做手術，經歷兩年漫長治療及多次手術，並在太太何超儀悉心照料下，康復情況非常理想。陳子聰上月更重返Hip Hop組合廿四味，參與搖滾音樂節《The Wild Ones Music Festival》，當時他透露現時飲食清淡兼滴酒不沾，經歷過大病後非常感恩生命。

陳子聰大病初愈出騷，雖然行動緩慢，但狀態不錯。（葉志明攝）