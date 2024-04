51歲陳子聰大病後現身派對面色紅潤　曾經歷大動脈撕裂噴血險死

由永安百貨後人郭志怡(Bonnae Gokson)創辦、位於中環太子大廈頂層的天台酒吧蒲點「SEVVA」,於本月17日結束16年經營。圈中不少名人都趕去作最後朝聖,前商台高層俞琤更在此舉行70大壽派對,場面星光熠熠。不少場內合照亦陸續流出,原來已故賭王何鴻燊二房千金何超儀的老公陳子聰(Conroy)亦有現身。

陳子聰大病後現身派對。(IG圖片)

「天下第一關」鄭紹康昨日在Instagram上載了與陳子聰在派對上的合照,並留言寫道:「每次去生日會大家都有同一個願望,就是個個都要身體健康! The biggest birthday wish every time is to stay healthy!」相中可見穿上黑色短袖恤衫的陳子聰盤起髮髻,與鄭紹康舉V合照時滿面笑容,雙頰飽滿面狀態極佳,有網民更留言表示:「Conroy面色好好喎!睇落健康過你添呀!」

陳子聰出事後進行多次手術,何超儀陪伴左右。(VCG)

現年51歲的陳子聰前年在澳洲大動脈撕裂,陷入昏迷要立即做手術,經歷兩年漫長治療及多次手術,並在太太何超儀悉心照料下,康復情況非常理想。陳子聰上月更重返Hip Hop組合廿四味,參與搖滾音樂節《The Wild Ones Music Festival》,當時他透露現時飲食清淡兼滴酒不沾,經歷過大病後非常感恩生命。

陳子聰大病初愈出騷,雖然行動緩慢,但狀態不錯。(葉志明攝)