MAMAMOO玟星演唱會大曬廣東話　親摺紙飛機加香吻送粉絲

韓國女團MAMAMOO成員玟星,19日起一連兩日在香港麥花臣場館舉行Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit]演唱會。在第一晚演唱會上,她一連演唱了多首歌曲,包括《Intro : SYNOPSIS》、《Absence》、《Like a Fool》等,共兩個多小時的精彩演出,讓來自世界各地的樂迷,一同見證她的舞台魅力。

玟星第一晚演唱非常成功。

相隔多月沒有與香港的MOO MOO(MAMAMOO粉絲稱號)見面的玟星,先以最近才發行新專輯內的新歌《Intro: WWUD》作為演唱會開場曲,緊接而來則換上搖滾味十足的《Eclipse》炒熱現場氣氛,而在團隊中擔當Rapper的她,當然亦不吝嗇其過人的說唱能力,為觀眾再送上個人作品《MOON MOVIE》,掀起了高潮氣氛。

除了傾力演唱之外,玟星還用廣東話同在場粉絲互動,發音準確的她表示:「大家好,我係玟星,好掛住大家!」接著又跟粉絲們互動:「大家期待嗎?大家開心嗎?我愛你!MOO MOO尖叫啦!」隨即引來歌迷們熱烈回應。之後,她再為觀眾送上多首新舊歌曲,聽到台下觀眾耳朵懷孕。

玟星又唱又跳。

深情過後,她就換上帥氣的西裝外套,送上新專輯的主打歌《TOUCHIN&MOVIN》,又跳又唱的她透過獨特的嗓音和深情的演繹,帶領觀眾們走進她的音樂世界,感受其力量和魅力!她還有翻唱K-pop 前輩PSY的名曲《Refuge》等,帶了不少驚喜給粉絲。

玟星用廣東話同大家互動。

另一方面,有粉絲亦特別準備了應援的紙飛機飛到台上送給玟星,寵粉的她亦即時摺回兩架紙飛機,並加上香吻,送回給台下的觀眾,隨即引來全場MOO MOO們尖叫。另外,在玟星與全場觀眾一起拍攝大合照後,便來到演唱會的Encore部份,她不但親民地走到台下,更走到場館最後排位置跟歌迷們近距離見面。同時她又順應粉絲要求,演唱了由他們即場點唱的4首歌曲。包括她跟Red Velvet成員Seulgi合唱的《SELFISH》,還有《LUNATIC》和在今次演唱會第二度獻唱的《I'll throw it away》,以及她跟Rapper Mirani合作的《G999》,為是晚演唱會畫上完美句號。