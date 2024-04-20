東張西望｜黎寬怡拍片撐「疑被性侵少女」　竟被網民攻擊：不後悔

早前《東張西望》播出「男KOL疑性侵少女」一事得到廣泛討論，主持之一的貓仔黎寬怡其後就於Instagram上解釋，為何少女會上男KOL家中的原因。該言論在IG分享後不足一日，貓仔黎寬怡就收到大量網民反對聲音。



傳送門：東張西望｜黎寬怡爆男KOL性侵少女內幕：女仔曾被偷拍性愛片段

貓仔黎寬怡說：「好多人都會覺得好多女仔，點解會上陌生人屋企。」她在短片中透露個案中少女上男KOL屋企的原因。她說：「其中一個個案，因為佢諗住同呢個男仔去做義工，諗住個男仔都係好有愛心，但係因為臨時大病，所以先會臨時甩底。男仔同個女仔講到自己病得好嚴重，叫佢買藥上佢屋企，所以個女仔就上咗個男仔屋企擺低藥。」

黎寬怡登門與男KOL對質。（《東張西望》截圖）

另一短片中，貓仔黎寬怡又對「點解女仔唔報警」而發表意見。她透露，不少女仔都因為自己上男仔家中，說：「佢哋唔多唔少都會自責，覺得遭受所有嘢都係自己錯，所以唔報警。」她亦透露：「幾乎每一個受害女性都曾被偷拍或明拍過性愛片段，試問有條片喺男仔手，佢又點敢輕舉妄動。」

黎寬怡爆「男KOL性侵少女」內幕。（IG截圖）

黎寬怡今日（20日）再於IG上貼出網民留言，有人直言她是「搞男女分化」，又說：「俾人咁講完，我只覺得條仔好慘，唔係見到私樓唔係見到人個樣靚仔，上人屋企唔會諗住傾吓偈吹吹水？吹水去公園啦。」貓仔黎寬怡將留言截圖後，寫上：「最終都選擇了拍片分享，對於現在收到的負面留言，我絕不後悔。」