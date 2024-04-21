陳柏宇同強尼鬧市派米籌款 Jason想帶女女出席但要過老婆嗰關
極端天氣帶來的影響愈來愈貼身，去年夏季接連發生的暴雨反映香港亦響起了警號，藝人強尼與歌手陳柏宇（Jason）周六（20日）出席大型籌款活動，連同香港羽毛球運動員謝影雪及鄧俊文一同在灣仔利東街一起義賣，呼籲市民關注極端天氣帶來的影響，尤其是受災的貧困小農，透過捐款，長遠幫助他們脫貧自立。
對於極端天氣，強尼表示，去年8、9月接連暴雨和打風，令他最感同身受，其家居住在新界村屋頂樓，鄰居屋頂的太陽能板被大風吹走，險些吹爛其家的玻璃窗，他隨即疏散其老婆和兒子，到家中較安全的地方，雖然自己害怕，但仍要在窗邊目擊屋外情況，形容過情險象環生，相信一輩子也不會忘記，而兒子亦上了一課，相信會對極端天氣有更深刻的體會，而其就讀中學的兒子，通識課也有教授相關知識，對此有深入了解。他續指，去年8、9月拍劇時，亦親身經歷極端天氣帶來的炎夏，穿着厚衣拍攝《弊傢伙！我要去祓魔》，劇中各人亦十分辛苦，而去年的黑雨亦險些影響《反起跑線大聯盟2》的拍攝進度，若黑雨殺到，其劇中女兒便無法完成拍攝、無法趕回英國開學，直言過程驚險。
Jason則指，早前開線上音樂會時，採排和音樂會當日遇上十號風球，但幸好無現場觀眾，可以如期on show，但仍感受到極端天氣的影響。他又指，希望慢慢向女兒灌輸人類行為會影響大自然的道理。Jason被問到有沒有想過帶女兒一同義賣？Jason即透露本身想帶女兒到現場一起義賣：「差啲帶埋嚟㗎喇，因為佢禮拜六本身有興趣班，跳舞、彈琴嗰啲要學嘅，我以為今朝係cancel咗跳舞，我都諗住帶埋佢嚟，點知原來唔係cancel，點知就冇帶佢嚟。」
Jason續說:「你估唔到佢有幾多呢啲興趣班，有陣時我都覺得興趣班歸興趣班，但係有陣時有啲有意義嘅活動係可以關注多啲嘅時候，真係帶佢地去，但首先都要過咗媽媽嗰關先啦，係咪先。（媽媽係把關者？）冇錯！」因為女兒要上興趣班，所以無法出席，但強調有意義的活動應多加關注，若得到老婆這個把關者同意，便會考慮帶女兒參加更多類似活動。
強尼則被問到平常有沒有跟兒子說到氣候暖化的問題？強尼說：「我好記得啱啱同佢溫習考試嘅時候，Liberal Studies真係咁啱佢而家呢個年紀係讀緊極端天氣，咁所以喺溫書嘅時候，我發現佢係好熟，即係佢上堂都真係有留心聽，所以佢都對點應付極端天氣，譬如世界上有咩組織幫地球做緊乜嘢，佢地都好清楚，清楚過我！尤其啱啱你提到剛剛嗰個8、9月，大家係親眼目睹，我自己住村（屋）嘅，好多太陽能板真係吹咗出嚟，因為我裝嘅時候，冇諗過佢咁極端，係我地屋企都feel到嗰種驚險，所以對於小朋友嚟講，親眼睇就最好喇，咩叫極端呢，直頭去到咁嘅，啲板會飛出嚟，有機會撞埋屋企，我諗佢印象就深刻喇。」
（氣候愈來愈差，點樣令女女關注氣候暖化問題？）Jason：「我諗個諗法未必一定係直接就跳到去極端氣候嘅問題係乜嘢，然後我地點樣去解決，我諗係critical thinking少少，其實係action leads to consequences，當然good action leads to good consequences，bad action leads to bad consequences，究竟我地今時今日做緊嘅行為，係帶緊畀我地乜嘢影響呢？如果佢有呢個concept，我相信佢對做好多嘢都可以有多啲好嘅諗法，多啲好嘅方法，同埋識得自己去諗解決方法，rather than你畀個答案佢，然後要佢work backwards囉，所以某程度上，間接地要教佢，人類嘅行為係會影響極端天氣，首先就係佢唔好嘅行為係會影響到爸爸會罰佢，細細步、細細步咁樣。」
（極端天氣如何影響你地的工作？）強尼：「啱啱嗰個8、9月對我嚟講，影響係比較多，嗰陣時我拍緊劇，劇好多都係街外，嗰陣拍第一套劇就叫《反起跑線聯盟2》，有好多小朋友，飾演我個女個小朋友，其實佢專登喺英國返嚟拍，所以佢8月30就一定要走返去開學，如果嗰段時間，成日都黑雨、八號風球，如果佢停咗兩日，我地係唔知點算好，因為係冇buffer，嗰幾日我地都比較緊張，好彩最差嗰幾日就冇佢戲份。咁啱嗰段時間，我除咗拍劇，仲準備緊套音樂劇，咁已經倒數……死喇，排一日少一日，真係嗰幾日撞正冇得排，同埋入台都少咗一日，嗰次嚟講，我地係幾擔心嘅，好驚險。」
Jason：「都係啲好彩嘢嚟！我記得有一次，我係做online嘅音樂會，本身就已經係冇觀眾，但成件事係livestream，跟住show day同之前一日係打十號風，但因為我地係做冇觀眾嘅嘢，但我地可以照進行，我地喺室內做，好彩我工作係flexible啲，冇拍劇嘅schedule咁heavy，同埋絕大部分嘅嘢都係室內做，係好彩啲。」