陳柏宇同強尼鬧市派米籌款　Jason想帶女女出席但要過老婆嗰關

極端天氣帶來的影響愈來愈貼身,去年夏季接連發生的暴雨反映香港亦響起了警號,藝人強尼與歌手陳柏宇(Jason)周六(20日)出席大型籌款活動,連同香港羽毛球運動員謝影雪及鄧俊文一同在灣仔利東街一起義賣,呼籲市民關注極端天氣帶來的影響,尤其是受災的貧困小農,透過捐款,長遠幫助他們脫貧自立。

強尼與陳柏宇跟即將出戰奧運的羽毛球鄧謝配一同出席樂施米義賣活動。

對於極端天氣,強尼表示,去年8、9月接連暴雨和打風,令他最感同身受,其家居住在新界村屋頂樓,鄰居屋頂的太陽能板被大風吹走,險些吹爛其家的玻璃窗,他隨即疏散其老婆和兒子,到家中較安全的地方,雖然自己害怕,但仍要在窗邊目擊屋外情況,形容過情險象環生,相信一輩子也不會忘記,而兒子亦上了一課,相信會對極端天氣有更深刻的體會,而其就讀中學的兒子,通識課也有教授相關知識,對此有深入了解。他續指,去年8、9月拍劇時,亦親身經歷極端天氣帶來的炎夏,穿着厚衣拍攝《弊傢伙!我要去祓魔》,劇中各人亦十分辛苦,而去年的黑雨亦險些影響《反起跑線大聯盟2》的拍攝進度,若黑雨殺到,其劇中女兒便無法完成拍攝、無法趕回英國開學,直言過程驚險。

陳柏宇與強尼生活上都有受過極端天氣的影響,所以對保護氣候特別有感。

Jason則指,早前開線上音樂會時,採排和音樂會當日遇上十號風球,但幸好無現場觀眾,可以如期on show,但仍感受到極端天氣的影響。他又指,希望慢慢向女兒灌輸人類行為會影響大自然的道理。Jason被問到有沒有想過帶女兒一同義賣?Jason即透露本身想帶女兒到現場一起義賣:「差啲帶埋嚟㗎喇,因為佢禮拜六本身有興趣班,跳舞、彈琴嗰啲要學嘅,我以為今朝係cancel咗跳舞,我都諗住帶埋佢嚟,點知原來唔係cancel,點知就冇帶佢嚟。」

.Jason的新專輯即將推出。

Jason續說:「你估唔到佢有幾多呢啲興趣班,有陣時我都覺得興趣班歸興趣班,但係有陣時有啲有意義嘅活動係可以關注多啲嘅時候,真係帶佢地去,但首先都要過咗媽媽嗰關先啦,係咪先。(媽媽係把關者?)冇錯!」因為女兒要上興趣班,所以無法出席,但強調有意義的活動應多加關注,若得到老婆這個把關者同意,便會考慮帶女兒參加更多類似活動。

Jason話媽媽係把關者。

強尼則被問到平常有沒有跟兒子說到氣候暖化的問題?強尼說:「我好記得啱啱同佢溫習考試嘅時候,Liberal Studies真係咁啱佢而家呢個年紀係讀緊極端天氣,咁所以喺溫書嘅時候,我發現佢係好熟,即係佢上堂都真係有留心聽,所以佢都對點應付極端天氣,譬如世界上有咩組織幫地球做緊乜嘢,佢地都好清楚,清楚過我!尤其啱啱你提到剛剛嗰個8、9月,大家係親眼目睹,我自己住村(屋)嘅,好多太陽能板真係吹咗出嚟,因為我裝嘅時候,冇諗過佢咁極端,係我地屋企都feel到嗰種驚險,所以對於小朋友嚟講,親眼睇就最好喇,咩叫極端呢,直頭去到咁嘅,啲板會飛出嚟,有機會撞埋屋企,我諗佢印象就深刻喇。」

(氣候愈來愈差,點樣令女女關注氣候暖化問題?)Jason:「我諗個諗法未必一定係直接就跳到去極端氣候嘅問題係乜嘢,然後我地點樣去解決,我諗係critical thinking少少,其實係action leads to consequences,當然good action leads to good consequences,bad action leads to bad consequences,究竟我地今時今日做緊嘅行為,係帶緊畀我地乜嘢影響呢?如果佢有呢個concept,我相信佢對做好多嘢都可以有多啲好嘅諗法,多啲好嘅方法,同埋識得自己去諗解決方法,rather than你畀個答案佢,然後要佢work backwards囉,所以某程度上,間接地要教佢,人類嘅行為係會影響極端天氣,首先就係佢唔好嘅行為係會影響到爸爸會罰佢,細細步、細細步咁樣。」

Jason點樣令女女關注氣候暖化問題。

(極端天氣如何影響你地的工作?)強尼:「啱啱嗰個8、9月對我嚟講,影響係比較多,嗰陣時我拍緊劇,劇好多都係街外,嗰陣拍第一套劇就叫《反起跑線聯盟2》,有好多小朋友,飾演我個女個小朋友,其實佢專登喺英國返嚟拍,所以佢8月30就一定要走返去開學,如果嗰段時間,成日都黑雨、八號風球,如果佢停咗兩日,我地係唔知點算好,因為係冇buffer,嗰幾日我地都比較緊張,好彩最差嗰幾日就冇佢戲份。咁啱嗰段時間,我除咗拍劇,仲準備緊套音樂劇,咁已經倒數……死喇,排一日少一日,真係嗰幾日撞正冇得排,同埋入台都少咗一日,嗰次嚟講,我地係幾擔心嘅,好驚險。」

強尼形容即將出街的反跑2合作團隊非常愉快。

Jason:「都係啲好彩嘢嚟!我記得有一次,我係做online嘅音樂會,本身就已經係冇觀眾,但成件事係livestream,跟住show day同之前一日係打十號風,但因為我地係做冇觀眾嘅嘢,但我地可以照進行,我地喺室內做,好彩我工作係flexible啲,冇拍劇嘅schedule咁heavy,同埋絕大部分嘅嘢都係室內做,係好彩啲。」