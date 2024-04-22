東張西望｜出軌男想食免費餐結果墮騙局　網民：點解主持忍到笑？

今日（21日）的《東張西望》講到網上騙案，一如既往在通訊平台尋找有需要的人士，一位有家庭的張先生就掉入陷阱。張先生於通訊平台見到有一個$200入會便可以約女生出來進行性行為，於是便立即付了會費，之後便約這個叫Hanna的失婚婦人出來，張先生最初覺得這個價錢十分便宜，以為這樣就可以約到Hanna出現進行性交易。

張先生於通訊平台見到有一個$200入會便可以約女生出來進行性行為，於是便立即付了會費。(節目截圖)

張先生最初覺得這個價錢十分便宜，以為這樣就可以約到Hanna出現進行性交易。(節目截圖)

這些騙局萬變不離其宗，其實只是想騙財，張先生付了$200會費後，就收到Hanna說要做任務，而這些任務其實只是希望你投入更多的錢。張先生根據指示「課金」，由幾百到幾千最後數萬元，總數最後是7萬元：「你只需要進行三次打賞，三次打賞需要千多元，之後會全部回番畀你喎。」張先生見最後能免費得要性行易，於是不疑有詐。

張先生付了$200會費後，就收到Hanna說要做任務，而這些任務其實只是希望你投入更多的錢。(節目截圖)

張先生根據指示「課金」，由幾百到幾千最後數萬元，總數最後是7萬元。(節目截圖)

當然到張先生發現不對勁時，已經為時已晚，錢已經被他們騙去。張先生指自己會「報東張」，但對方就向張先生展開心理戰，說會公開張先生找「SP」的證據，令他身敗名裂。張先生向黎寬怡說到自己對不起家庭：「我初初都好驚，因為自己做咗對唔住太太同家庭嘅事，咁我都好擔心。」網民表示看到這已經忍不住大笑，因為這些很明顯是騙局，但張先生仍然掉進去，更問主持黎寬怡為什麼能忍笑？

當然到張先生發現不對勁時，已經為時已晚。(節目截圖)