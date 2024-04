最火辣星二代曼谷熱到癲着超少布比堅尼降溫　曾曬裸照走光極震撼

王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉(Irisa)向來以擁有驕人身材見稱,一向作風大膽的她,經常以性感形象示人,挑戰尺度。王麗嘉的IG上有大量火辣福利圖,即使她爸爸曾公開表示介意愛女如此性感,亦反對無效,最後也唯有接受,並讚女兒的相影得靚,好識玩,是個開明的爸爸。而身為媽咪的馬詩慧更是十分支持女兒,女兒有不少靚相甚至是由她親自操刀拍攝的。

王敏德全家福。(王敏德ig)

王麗嘉與媽媽馬詩慧。(ig圖片)

王麗嘉身材出眾。(ig圖片)

王麗嘉昨日分享了她在曼谷旅遊度假的靚相,留言寫道:「40°C/104°F 🥵」表示當地的天氣極熱,氣溫高達攝氏40度。如此熱當然少不了要游水降溫消暑,她就曬出多張水着性感美照,狂騷索爆身材,請大家的眼睛吃冰淇淋。馬詩慧就以6個emoji回應女兒表示:「🔥🔥🔥🥵🥵🥵」,而王敏德就回應老婆說:「Actually cool up on the 30th (其實30號就涼了)。」一家三口隔空互動好有愛。

王麗嘉於曼谷旅遊的靚相。(ig圖片)

王麗嘉於曼谷旅遊的靚相。(ig圖片)

王麗嘉於曼谷旅遊的靚相。(ig圖片)

王麗嘉於曼谷旅遊的靚相。(ig圖片)

王麗嘉於曼谷旅遊的靚相。(ig圖片)

王麗嘉早前更突破她的性感極限,分享了兩張超火辣半裸照,震撼全網。一張相是她半裸出鏡,澎湃的上圍加上她嫵媚斜望的眼神,性感迷人,女人味十足。另一張相中,一絲不掛的她只用手遮掩胸部自拍,然而卻不慎走光了,她以心愛的Kuromi公仔遮住走光部位,更加惹人遐想。向來支持女兒的馬詩慧,亦有留言送上心心emoji,她的家姐王曼喜就留下火火emoji大讚妹妹夠hot,就連爸爸王敏德也有畀like以示支持。

王麗嘉半裸出鏡。(ig圖片)

王麗嘉半裸出鏡。(ig圖片)

王麗嘉身材火辣。(ig圖片)

王麗嘉身材火辣。(ig圖片)

王麗嘉身材火辣。(ig圖片)

王麗嘉身材火辣。(ig圖片)

王麗嘉一家五口。(ig圖片)

王麗嘉小時候極靚女。(ig圖片)

王麗嘉小時候極靚女。(ig圖片)