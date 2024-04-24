億萬千金轉行做煮食KOL　曾一腳踢日賣150個飯盒畀同學仔超捱得

歌手伍富橋（Alvin）自從娶了億萬千金梁兆楹（Shirley），由於老婆廚藝了得，經常被笑指幸福肥！最近，Shirley更順應網民要求出煮食影片，主打「手殘廚房系列」，簡易的做法深受網民歡迎！ Shirley貴為億萬千金，但絕非十指不沾陽春水，除了曾擔任多個煮食節目撰稿，有份設計食譜，更在英國求學期間幫過不少同學仔整飯盒，一解思鄉之情！

好幸福！（IG/@alvinngfukiu）

一定要試！（截圖）

令廚房新丁增加自信心！（截圖）

Shirley曾任多個TVB煮食節目撰稿，包括肥媽的《食平D》系列、「鼎爺」李家鼎和「三姐」蕭秀香的《教煮爭霸》和《煮戰》等，非常有實力！問道是否要轉行做煮食KOL，Shirley笑言：「如果多人睇，我真係諗住轉行，Keep住出片，因為橫掂都要煮！」不少網民試過Shirley的「手殘廚房系列」，就會深明為何伍富橋總是幸福肥，因為美食當前真是極之難忍口！

非常有料！

伍富橋最近亦有為老婆下廚！（截圖）

仲瘦返唔少！（IG/@alvinngfukiu）

講起煮食的趣事，原來Shirley在英國求學期間幫過不少同學仔整飯盒：「因為我成日都會煮飯，一煮就好多人一齊食飯，讀master嗰年我趁啲人考試冇時間煮飯，我就買餸返去整飯盒，好平咁樣賣，之後就送去圖書館門口交收，我記得最高峰係一日可以賣150個！淨係考試期間，但之後太攰都冇做啦！」

甜蜜！（IG/@alvinngfukiu）