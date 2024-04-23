逆天奇案2｜張雷逃獄以為要「做世界」　原來為咗呢個人勁感動

TVB劇集《逆天奇案2》今周已經播出至第四周，故事亦愈來愈緊湊。今日（23日）播出一集講到張雷所飾演的賊王石少波，服刑廿多年後於刑期最後一個月時，在低設防監獄中逃脫，張雷更在劇中曬肌肉，令到網民都大讚他身形「fit爆」。今日一集講到張雷逃獄的原因，作為賊王的他在金舗前徘徊，又找來了干擾器，大家都以為他想「食大茶飯」，但原來竟然是因為這個原因……

張雷更在劇中曬肌肉，令到網民都大讚他身形「fit爆」。(《逆天奇案2》截圖)

作為賊王的張雷在金舗前徘徊，又找來了干擾器，大家都以為他想「食大茶飯」。(《逆天奇案2》截圖)

張雷逃獄後竟然去了出賣他的兄弟林偉兒子的婚禮，他趁混亂摸進大宅後立即尋找林偉的行蹤，更大罵林偉出賣他，當大家以為賊王一定會報仇時，他卻突然向林偉表示多謝。原來林偉的兒子正正是與他的女兒千千（黃嘉雯 飾演）結婚，張雷感謝林偉將黃嘉雯培養成才，更因為當年向黃嘉雯的一個承諾，所以千辛萬苦也要逃獄出來觀禮，但卻被前來搶劫的犯人向黃嘉雯開槍，父愛本能令他衝上前擋了那一槍，而黃嘉雯亦在他送院後得知為父親的現實。

張雷逃獄後竟然去了出賣他的兄弟林偉兒子的婚禮，他趁混亂摸進大宅後立即尋找林偉的行蹤，更大罵林偉出賣他。(《逆天奇案2》截圖)

原來林偉的兒子正正是與張雷的女兒千千（黃嘉雯 飾演）結婚。(《逆天奇案2》截圖)

張雷被前來搶劫的犯人向黃嘉雯開槍，父愛本能令他衝上前擋了那一槍。(《逆天奇案2》截圖)

好戲的張雷於彌留之時向黃嘉雯所說的一番話的確感動到無數的人：「其實我對你唔住就真，咁多年嚟冇我係你身邊，你都過得咁好，但係呢次我一出現，就搞到你個婚禮變成咁。其實我真係冇諗過認番你，我淨係想靜靜坐埋一邊，見到你好幸福我就夠㗎啦！」之後便回帶到二人小時候，張雷曾向黃嘉雯表示自己錯過了她很多的第一次，但一定不會錯過她結婚的一天：「第日你結婚嗰陣，叔叔一定會喺你身邊，親眼睇到你著住好靚嘅婚紗行禮，好開心咁結婚。」他臨走前向黃嘉雯表示：「今次我唔係得把口，我應承你嘅嘢，我有做到！」直到黃嘉雯叫他一聲「爸爸」便離去，場面令人感動。原來賊王千辛萬苦逃獄出來只為了見證女兒的婚禮，徘徊金舗亦只為了買金飾予女兒，網民都不禁大讚TVB今次舖排得很好，的確讓人以為賊王逃獄是為了「做世界」。

好戲的張雷於彌留之時向黃嘉雯所說的一番話的確感動到無數人。(《逆天奇案2》截圖)

張雷曾向黃嘉雯表示自己錯過了她很多的第一次，但一定不會錯過她結婚的一天。(《逆天奇案2》截圖)

原來賊王千辛萬苦逃獄出來只為了見證女兒的婚禮，徘徊金舗亦只為了買金飾予女兒。(《逆天奇案2》截圖)

網民都不禁大讚TVB今次舖排得很好，的確讓人以為賊王逃獄是為了「做世界」。(《逆天奇案2》截圖)

張雷的女兒千千。(《逆天奇案2》截圖)

張雷於彌留之時向黃嘉雯所說的一番話的確感動到無數人。(《逆天奇案2》截圖)