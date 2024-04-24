晚吹流量密碼︱火辣藥劑師勇奪Dee「第一次」　迫爆上圍勁誘惑

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（23日）播出第十五集，由ERROR193（郭嘉駿）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目，本集邀請來自於台灣擔任藥劑師的雪莉零（Shelly)作客，Shelly與Dee破天荒大玩公主抱，Dee坦言：「我第一次嘅公主抱，我第一次都給你啦！」

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》邀請來自於台灣擔任藥劑師的雪莉零（Shelly)作客。（節目截圖）

雪莉零（Shelly)與Dee破天荒大玩公主抱。（節目截圖）

雪莉在節目中表示自己是台大畢業，更一度分享較早前經歷疫情期間曾經擔任過旅遊主持，不過公司營運失敗，卻得到粉絲的支持，轉介她到藥局擔任藥劑師。另外她還分享自己是鋼管老師，並表示：「一開始只想找一個運動去減肥，大學看到很多美女，以前比較胖一點。」她繼續指就讀大學的時候看到宣傳單張，之後學習鋼管課程，從此培養這個興趣。

雪莉分享自己是鋼管老師。（節目截圖）

雪莉在節目中表示自己是台大畢業，更一度分享較早前經歷疫情期間曾經擔任過旅遊主持，不過公司營運失敗，卻得到粉絲的支持，轉介她到藥局擔任藥劑師。（節目截圖）

提到現時IG追蹤人數高達12.4萬，至於取得關注的秘訣，她表示：「着得比較少！加上搞笑，不能單純發照片，不會有人理你，要有互動。」她主動分享曾經上載一條雙手支撐雙腿平衡的運動短片，擁有36萬點擊率，她說：「有好多人轉發，Level3，我應該加一個公主抱變Level6。」

雪莉主動分享曾經上載一條雙手支撐雙腿平衡的運動短片，擁有36萬點擊率。（節目截圖）

被問到有否曾經收過粉絲的騷擾短訊，她坦言：「以前瘦的時候比較多，現在真的少很多，我以前會罵他們。」其實雪莉除了熱愛鋼管這項運動，她也同樣熱愛在社交網站分享比堅尼身材照，大騷豐滿上圍及迷人長腿，火辣程度爆燈，吸引一大批男粉絲追蹤留言大讚。